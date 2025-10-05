Lana Del Rey feiert seltenen Pärchenauftritt mit Mann Jeremy

Lana Del Rey (40) überraschte am Sonntagabend mit einem seltenen Auftritt an der Seite ihres Ehemanns Jeremy Dufrene bei der Valentino Show während der Pariser Fashion Week. Die Sängerin, die für ihren unnachahmlichen Retro-Charme bekannt ist, begeisterte in einem fließenden Chiffonkleid mit lilafarbenen Akzenten und aufsehenerregenden Pelzärmeln. An ihrer Seite zeigte sich Jeremy, ein Bootsführer aus Louisiana, der mit seinem lässigen Look im Baseball-Cap und Sonnenbrille einen spannenden Kontrast bot. Gemeinsam schritten die beiden bei dieser hochkarätigen Veranstaltung Hand in Hand und strahlten dabei pure Harmonie aus.

Das Paar, das letzten September in einer intimen Zeremonie im Herzen der Louisiana Bayous geheiratet hatte, hält seine Beziehung in der Regel fernab der Öffentlichkeit. Umso besonderer war ihr gemeinsamer Auftritt. Lana und Jeremy hatten sich 2019 erstmals bei einer Bootstour kennengelernt, bei der er als Guide fungierte. Ein Revival ihrer Romanze führte schließlich zur Hochzeit im Kreise von Familie und engen Freunden. Jeremy, der mit exotischen Tieren arbeitet, hat laut Lana eine starke und gelassene Ausstrahlung: "Er sagte mir, dass er mich einfach nur lieben werde, so wie ich bin." Zu ihrem Hochzeitstag teilte die Musikerin kürzlich intime Schwarz-Weiß-Fotos auf Social Media, die sie und Jeremy glücklich vereint zeigen.

Lana Del Rey und Jeremy Dufrene ergänzen sich, obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Sängerin ist als glamouröse Muse in der Modewelt hochgeschätzt, während Jeremy mit Bescheidenheit und Bodenständigkeit punktet. Die Verbindung von Lana und Jeremy ist trotz ihrer Unterschiede von einer tiefen Zuneigung geprägt. Sie betont immer wieder, wie er sie mit Gelassenheit und Liebe begeistert, selbst in den turbulenten Momenten ihres Lebens. Ihr privates Glück spiegelt sich auch in den Einblicken wider, die Lana jüngst in das gemeinsame Leben gab – von entspannten Momenten auf einem Boot bis hin zu herzlichen Gesten während ihrer unvergesslichen Hochzeitsfeier.

Getty Images Lana Del Rey und Jeremy Dufrene bei der Valentino-Fashionshow in Paris, Oktober 2025

