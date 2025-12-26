Kreuzbandriss: Romina Palm erleidet heftigen Skiunfall

Drama kurz vor Jahresende: Social-Media-Star Romina Palm (26) hat beim Skifahren einen heftigen Unfall erlitten und sich das Kreuzband gerissen. Auf Instagram berichtet das Model, was passiert ist: Gleich bei der ersten Abfahrt ist sie gestürzt – es seien einfach zu viele Menschen auf der Piste unterwegs gewesen. Glücklicherweise war ihr Verlobter Christian Wolf (30) direkt zur Stelle, der sich um sie kümmerte und medizinische Untersuchungen organisierte. Insgesamt sei sie im Umgang mit dieser Verletzung aber schon recht geübt, wie Romina anmerkte: "Vor genau zehn Jahren war es das rechte Bein, jetzt das linke."

Trotz des Schreckmoments wirkt die Influencerin in den Clips erstaunlich gefasst. Sie erzählt, dass sie aktuell eine Schiene trage und schon am Sonntag operiert werden soll. "Direkt als ich gestürzt bin, habe ich gesagt, dass es das Kreuzband ist", berichtet sie – offenbar an den Schmerz von 2015 erinnert, als es ihr anderes Bein erwischt hatte. Obwohl der Ski-Unfall jetzt ihre Pläne für Silvester ordentlich durcheinanderwirbelt, versucht Romina, positiv zu bleiben. Zu ihrem Post mit der Ankündigung, sich bald einer Operation unterziehen zu müssen, schrieb sie humorvoll: "... und es sind nicht die Brüste." Das Thema Skifahren sei für sie – trotz aller guten Laune – jedoch erstmal abgehakt.

Romina, die durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel im Jahr 2021 bekannt wurde, gibt ihren Fans regelmäßig persönliche Einblicke in ihren Alltag. An ihrer Seite steht Christian – Unternehmer und ebenfalls Influencer. Oft begleiten sie sich selbst im Alltag mit den Kameras, doch längst nicht alles, was er postet, kommt gut an. Trotzdem zeigt sich das Paar online als eingeschworenes Team, das privat viel Zeit miteinander verbringt und familiäre Momente mit Töchterchen Hazel schätzt. Nach dem ersten Kreuzbandriss vor zehn Jahren ist der aktuelle Rückschlag für Romina eine weitere sportliche Zäsur. Ihre Community reagierte direkt emotional, schickte Genesungswünsche und unterstützte sie mit aufmunternden Nachrichten.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Dezember 2025

rominapalm Influencerin Romina Palm nach einem Ski-Unfall im Dezember 2025

Instagram / christianwolf Romina Palm, Hazel und Christian Wolf, Juni 2025