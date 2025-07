Seltener Einblick: Lana Del Rey genießt Leben mit Jeremy

Lana Del Rey (40) hat ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr neues Leben in Louisiana gewährt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jeremy Dufrene, einem Tourguide für Alligator-Touren, teilte die Sängerin eine Reihe von Fotos und Videos auf Instagram, die ihren entspannten Alltag zeigen. In einem Post tanzte die "Video Games"-Interpretin auf einem Boot mitten im Bayou und begeisterte ihre Fans, die sie liebevoll "Bayou Babe" nannten. Sie zeigte sich dabei in einem schlichten gelben Kleid mit Pferdeschwanz und verzückte auch mit weiteren Momenten – etwa beim Kuscheln mit Jeremy oder während einer nächtlichen Bootstour, bei der Lana mutig Kontakt zu einem Alligator aufnahm.

Nachdem sie sich im September 2024 bei einer romantischen Zeremonie am Ufer eines Bayous in Des Allemands das Jawort gaben, scheinen sie ihr gemeinsames Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Sängerin, die über ein Vermögen von 60 Millionen Dollar (etwa 51 Millionen Euro) verfügen soll, zelebriert den Kontrast zu ihrem früheren Glamourleben, indem sie sich in entspannter Kleidung und ganz ohne Make-up zeigt. In einigen Aufnahmen trug sie lässige Shorts, einfache Tanktops oder auch einen Camouflage-Look – und suchte dabei immer wieder die Nähe zu Jeremy. Erst kürzlich, bei einem Auftritt in Cardiff, unterbrach sie sogar ihr Konzert, um ihn backstage leidenschaftlich zu küssen – ein Moment, der viele Fans rührte.

Lanas Verbindung zu Jeremy begann bereits 2019, als sie an einer seiner Touren teilnahm. Nach einem Wiedersehen im Jahr 2024 entwickelte sich rasch eine intensive Romanze, die Freunde als "Whirlwind"-Beziehung beschrieben. Anders als die Menschen aus Lanas sonstiger Entertainmentwelt gilt Jeremy als bodenständiger Südstaatler, der Charme und echte Gentleman-Qualitäten vereint. Die Sängerin und ihr Mann, der meist mit Basecap und T-Shirt auftritt, wirken als Paar glücklich und authentisch – ein erfrischender Kontrast zur schillernden Welt Hollywoods.

Instagram / honeymoon Lana Del Rey und Jeremy Dufrene

Instagram / honeymoon Lana Del Rey mit ihrem Ehemann Jeremy

Instagram / honeymoon Lana Del Rey und Jeremy Dufrene im September 2024