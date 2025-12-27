Seltenheit: Felix Neureuther zeigt seine Kids an Weihnachten

Ein seltener Blick ins Wohnzimmer einer der wohl bekanntesten Skifahrerfamilien hierzulande: Felix Neureuther (41), der sehr eng mit Fußballer Bastian Schweinsteiger (41) befreundet ist, hat an Heiligabend seine Fans auf Instagram mit herzlichen Weihnachtsgrüßen überrascht – und ein rührendes Foto geteilt, das sofort die Herzen höherschlagen ließ. Zu sehen ist Opa Christian Neureuther (76) unter einem festlich geschmückten Baum mit roten Kugeln und Kerzen, umringt von den Enkeln. Mit dabei: die Kinder von Felix – Matilda, Leo, Lotta und der kleine Mats – sowie Neffe Oskar. Der einstige Skistar schrieb zu dem Familienmoment Weihnachtswünsche und verlinkte auch seine Schwester Ameli. Wo das Bild entstand, verriet der vierfache Vater nicht.

Die Fans reagierten begeistert auf den seltenen Einblick in das Familienleben, das das Paar sonst weitgehend privat hält. In den Kommentaren häufen sich Erinnerungen an eigene Kindheitsfeste, dazu liebevolle Worte für den sichtbaren Zusammenhalt der Großfamilie. "Ein Opa ist ein großes Glück", freute sich beispielsweise ein Fan. Viele User bemerkten, wie vertraut die Kinder mit Christian wirken. Auch Felix' Schwester, die Designerin Ameli, war wohl vor Ort; ihr Sohn Oskar hält auf dem Foto Baby Mats auf dem Schoß. Zwischen Weihnachtsbaum und Strahlegesichtern schwingt die leise Note mit, dass eine Person fehlt, die lange den Mittelpunkt solcher Runden bildete.

Denn Oma Rosi Mittermaier (†72), die 2023 an Krebs starb, ist an diesen Tagen besonders präsent – in Gedanken und Gesprächen. Felix sprach im Sky-Format "Meine Geschichte" offen über den Verlust und darüber, wie schwer es ist, den Kleinen die Großmutter nahezubringen: "Die Kinder werden später wahrscheinlich überhaupt gar keine Erinnerungen an die Oma haben", sagte er und erklärte, wie er Rosi im Alltag lebendig hält. "Wenn sie traurig sind und nach der Oma weinen, dann versucht man, ihnen die Dinge zu erklären und zu sagen, dass die Oma trotzdem immer für uns da ist – in unseren Gedanken", erklärte Felix in dem Interview. Dass Opa Christian noch so nah an den Enkeln ist, wird auf dem Foto greifbar – ein stiller Gruß an Rosi, der in vielen Kommentaren mitschwingt: "Rosi schaut mit viel Liebe zu", schrieb beispielsweise ein Fan.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Stanko Gruden / Agence Zoom Felix Neureuther beim Audi Weltcup in Slowenien 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / felix_neureuther Der ehemalige Skifahrer Felix Neureuther feiert mit seiner Familie Weihnachten, Dezember 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther als Kinder