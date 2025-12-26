Krankheit: So drastisch hat sich Jenny McCarthy verändert

Jenny McCarthy (53) hat eine harte Gesundheitsodyssee hinter sich – und die Folgen sind unübersehbar. Die Moderatorin erzählte in einem Interview mit People im November, dass ein fehlerhaftes Implantat zu insgesamt neun Operationen an ihrem Mund geführt habe. Während der langen Behandlung kam es immer wieder zu Rückschlägen, die Schmerzen nahmen zu, der Kiefer schwoll an. Schauplatz ihres Comebacks: diverse Red-Carpet-Auftritte in Los Angeles und Studio City im Laufe von 2025, an ihrer Seite meist Ehemann Donnie Wahlberg (56). Was dabei auffiel: Jenny wirkt deutlich schmaler als früher, der Gewichtsverlust ist drastisch – und macht ihre Transformation auf Fotos besonders sichtbar.

Die Kette der Komplikationen liest sich heftig: Aus einer Infektion wurden mehrere, später fanden Ärzte eine tiefe Knocheninfektion im Kiefer. Jenny berichtete, dass ihr im Verlauf Zähne und Implantate ausfielen. Zusätzlich traten Wucherungen an den Augäpfeln auf, während die Entzündungen nicht abklangen. Seit einem Jahr steht sie unter Antibiotika, isst ausschließlich weiche Nahrung und kämpft sich Schritt für Schritt zurück. Trotz der Belastung zeigte sie sich 2025 wieder auf Events und zelebrierte die Feiertage: im März in einem durchscheinenden Gold-Look bei den iHeartRadio Music Awards, im Juni mit schlanker Silhouette beim Ed Asner and Friends Poker Tournament, im Dezember lächelnd bei der Premiere von Five Nights at Freddy’s 2. Auch ihre frechen Holiday-Shootings mit Donnie liefen weiter – im November posierte das Paar als Barbie und Ken in Santa-Looks.

Privat setzt Jenny auf Unterstützung aus dem engsten Umfeld. Der Musiker Donnie, mit dem sie seit Jahren verheiratet ist, begleitet die Moderatorin häufig zu Terminen und steht hinter gemeinsamen Projekten wie den jährlich heiß erwarteten, freizügigen Weihnachtskarten ihrer Beauty-Marke. Ihre Cousine Melissa McCarthy (55), die selbst mit Auftritten bei großen Hollywood-Events glänzt, wird in der Familie gern als Ruhepol beschrieben. Jenny spricht öffentlich selten über Alltägliches, doch man sieht, wie sehr ihr Teamplay wichtig ist: gemeinsame Fotos, kurze Danksagungen, kleine Rituale. In dieser Familiendynamik finden beide Frauen häufig ihren Halt – zwischen Glamour, Arbeit und den Momenten abseits des roten Teppichs.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny McCarthy im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Jenny McCarthy im März 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg bei der "The Masked Singer"-Premiere 2018