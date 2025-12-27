Rührender Post: Tom Brady feiert Weihnachten mit seinen Kids

Tom Brady (48) hat das Weihnachtsfest in vollen Zügen mit seinen drei Kindern genossen. Der ehemalige Footballstar teilte am ersten Feiertag ein herzliches Familienfoto, das ihn zusammen mit seinen Kindern Jack (18), Benjamin (16) und Vivian (13) auf einem Boot zeigt. "Fröhliche Weihnachten und schöne Feiertage", schrieb Tom zu dem Schnappschuss auf Instagram. Der stolze Vater fügte hinzu: "Wir senden euch unsere Liebe – die Bradys." Seine Kinder machten ihm eine besondere Freude mit einem personalisierten Geschenk, das die liebevolle Botschaft "Frohe Weihnachten an den besten Papa! Wir lieben dich!" trug. Dazu schwärmte der Ex-Super-Bowl-Champion: "Ich liebe meine Engel."

Bereits am Heiligabend hatte Tom gemeinsame Bilder von sich und seinem ältesten Sohn Jack von den Bahamas geteilt. Beim Golfspielen im exklusiven Baker's Bay Ocean & Golf Club zeigte sich der Ex-Sportler begeistert von den Fähigkeiten seines Sohns und kommentierte das Bild mit einem stolzen "Jawoll!" Nicht nur zu Weihnachten scheint Familie für Tom im Mittelpunkt zu stehen: Während der Thanksgiving-Feierlichkeiten im November hatte er mit seinen Kindern bereits Zeit in Michigan verbracht, wo sie neben traditionellen Festlichkeiten die sportlichen Talente seiner Nichte an der Universität von Michigan bewunderten.

Tom, der sich nach der Trennung von Gisele Bündchen (45) auf seine Rolle als Vater zu konzentrieren scheint, genießt sichtlich die Zeit mit seinen drei Kindern. Jack, seinen ältesten Sohn, teilt er mit seiner Ex-Partnerin Bridget Moynahan (54), während Benjamin und Vivian aus der Ehe mit Gisele stammen. Seit seinem Rücktritt aus der NFL im Jahr 2022 verbringt der siebenfache Super-Bowl-Sieger viel Zeit mit seiner Familie und hat sich außerdem neuen Karrierewegen gewidmet. Er ist mittlerweile als Kommentator bei Fox Sports aktiv. Weihnachten ist für ihn ganz klar ein Moment, all dies hinter sich zu lassen und sich voll und ganz auf das Zusammensein mit seinen Liebsten zu konzentrieren.

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder an Weihnachten 2025

Instagram / tombrady Tom Brady und Sohn Jack urlauben auf den Bahamas

Getty Images Bei der Franca Fund Gala 2025 im Museum of Islamic Art in Doha: Gisele Bündchen