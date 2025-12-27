Schwangere Perrie Edwards strahlt mit Familie an Weihnachten

Perrie Edwards (32) hat ihren Fans ein besonders weihnachtliches Geschenk gemacht: Die Sängerin zeigte am 25. Dezember gemütliche Schnappschüsse vor dem festlich geschmückten Baum – im Pyjama, bar jeder Glitzer-Inszenierung, dafür mit ganz viel Familienwärme. An ihrer Seite posierten Verlobter Alex Oxlade-Chamberlain (32) und Sohn Axel für die Kamera, während Perrie liebevoll ihren deutlich gewölbten Babybauch hielt. Auf Instagram schrieb die Little Mix-Ikone, sie fühle sich nach einem Tag voller Weihnachtszauber, gutem Essen und Chaos im Wohnzimmer "zufrieden und gesegnet". Die 32-Jährige steht kurz vor dem Geburtstermin und genießt sichtbar jeden ruhigen Moment daheim.

Die Musikerin verriet in ihrer Bildunterschrift mit Humor, dass sie den ganzen Tag im Schlafanzug blieb, sich von Schokolade kaum losreißen konnte und das Zuhause nun "ein Saustall" sei – inklusive verwuschelter Locken bei Axel. Das Paar hatte seine Schwangerschaft im September mit einem liebevollen Clip auf Instagram öffentlich gemacht. Darin deutete die "Forget About Us"-Sängerin ihre neue Musik an und präsentierte mit einem Dreh die Botschaft auf ihrem T-Shirt, bevor sie den Blick auf die wachsende Kugel freigab. Glückwünsche aus dem Freundeskreis ließen nicht lange auf sich warten, während Perrie mit den neuesten Weihnachtsfotos nun noch einmal intime Einblicke in ihren Familienalltag teilt.

Privat blicken Perrie und Alex auf eine lange gemeinsame Geschichte: Seit 2016 sind die beiden ein Paar, 2022 folgte die Verlobung, 2021 kam Sohn Axel zur Welt. Die Künstlerin, die durch The X Factor bekannt wurde und als Teil von Little Mix internationale Charts stürmte, zeigte sich zuletzt immer wieder strahlend mit Babybauch – mal glamourös gestylt, mal so entspannt wie jetzt an Weihnachten. In dem Podcast "We Need To Talk" sprach Perrie offen über schwere Zeiten und zwei Fehlgeburten vor Axel sowie einen weiteren Verlust später – eine Erfahrung, die viele ihrer Follower berührte. Inzwischen wirkt die kleine Familie auf Fotos und in Clips eng zusammengewachsen – ein Bild aus Nähe und Zusammenhalt, das Perrie nun auch an Weihnachten mit ihren Followern teilt.

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit Alex Oxlade-Chamberlain und ihrem Sohn Axel an Weihnachten 2025

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, September 2025