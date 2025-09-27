So lief das Treffen von Prinz Laurent und unehelichem Sohn

Prinz Laurent von Belgien (61) hat Anfang September offiziell die Vaterschaft seines unehelichen Sohnes Clément Vandenkerckhove anerkannt. Diese überraschende Nachricht sorgte für Schlagzeilen. In einer Mitteilung hieß es, dass die Anerkennung auf gegenseitigem Respekt und offenen Gesprächen basiere. In einer neuen TV-Dokumentation spricht der 25-jährige Clément nun über sein erstes Treffen mit dem royalen Vater. Er beschreibt den Moment als unglaublich und erzählt laut den Berichten von Het Laatste Nieuws, dass er vor dem Treffen unheimlich nervös war. "Wie begrüßt man einen solchen Mann nach all den Jahren?", fragte er sich damals.

In der Dokumentation erinnert sich Clément daran, wie stressig die Stunden vor dem Wiedersehen waren. Auf dem Weg zum Treffpunkt habe sein Herz so schnell geschlagen, dass er dachte, es würde explodieren. Kurz vor der Begegnung erhielt er sogar noch einen Anruf von Prinz Laurent, der sich nach seinem Befinden erkundigte und ihn fragte, ob er bereits angekommen sei. Dieser Anruf habe jedoch seine Nervosität nur noch verstärkt, so Clément. Wo genau das Treffen stattfand, verriet er nicht, aber belgische Medien vermuten, dass es in der Villa Clémentine stattfand, dem Wohnsitz von Prinz Laurent, seiner Ehefrau Prinzessin Claire und den gemeinsamen Kindern.

Die erste Begegnung mit seinem Vater beschreibt Clément als besonders emotionalen Moment. In der Doku spricht er offen über die überwältigenden Gefühle, die ihn damals überkamen. "Man steht da, schaut sich in die Augen und denkt: Was mache ich jetzt? Hände schütteln? Umarmen? Küssen? Soll ich ihn Vater nennen?", erzählte er. Vor lauter Aufregung und den vielen Eindrücken habe er diese Begegnung kaum in Worte fassen können. Der royale Vater scheint jedoch bemüht zu sein, seinem Sohn den Einstieg in die Familie zu erleichtern – ein Schritt, der für alle Beteiligten sehr bedeutend ist.

Instagram / clement_vandenkerckhove Clément Vandenkerckhove, Januar 2023

Getty Images Prinz Laurent von Belgien

Instagram / clement_vandenkerckhove Clément Vandenkerckhove, Juni 2022