Prinz Laurent erkennt heimlichen Sohn Clément offiziell an

Prinz Laurent von Belgien (61) sorgte am Dienstag mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen. Der Royal hat offiziell die Vaterschaft von Clément Vandenkerckhove anerkannt. In einem Statement gegenüber der Belga News Agency erklärte der Bruder von König Philippe (65), dass er Clément als seinen Sohn "öffentlich anerkennt". Der 25-Jährige ist der Spross der flämischen Schauspielerin und Sängerin Wendy van Wanten, mit der Laurent offenbar in den 1990ern eine Beziehung hatte. Obwohl Gerüchte einer Romanze lange kursierten, hatte Laurent dies nie offiziell bestätigt – bis jetzt. Der belgische Königspalast hat diese Entwicklungen bislang allerdings nicht kommentiert.

In dem Statement betonte der Prinz, dass die Entscheidung, seine Vaterschaft öffentlich zu machen, auf gegenseitigem Verständnis und Respekt beruhe: "Wir haben in den vergangenen Jahren offen und ehrlich darüber gesprochen. [...] Diese Ankündigung ist das Ergebnis gemeinsamer Gespräche." Gleichzeitig bat er die Öffentlichkeit um Zurückhaltung, da es sich um ein höchst intimes Thema handele. Der Tag der Bekanntgabe der Vaterschaft scheint nicht zufällig gewählt worden zu sein. Im belgischen TV wurde am gleichen Abend eine Dokumentation über Clément ausgestrahlt, die "Clément, Sohn von..." heißt und das Thema behandelt.

Prinz Laurent ist der jüngste Sohn des an Krebs erkrankten König Albert II. (91) und seiner Frau Königin Paola. Er ist seit 2003 mit Prinzessin Claire verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Clément, der im Jahr 2000 geboren wurde, ist damit jedoch der älteste Nachwuchs des Prinzen. In einem Post auf X erklärte der Royal-Experte Rick Evers, dass dem Sohn von Wendy nun eigentlich ein königlicher Titel zusteht. "Belgien hat einen Prinzen gewonnen: Seine Königliche Hoheit Clément, Prinz von Belgien, Prinz von Sachsen-Coburg. König Philippe wollte die Verleihung von Titeln einschränken, da Clément jedoch ein männlicher Nachkomme von König Albert ist, gilt der königliche Erlass vom 12. November 2015", machte der Reporter deutlich.

Getty Images Prinz Laurent von Belgien

Getty Images Clément Vandenkerckhove und seine Mutter Wendy Van Wanten, 2013

Getty Images Prinz Laurent mit seiner Familie, September 2012