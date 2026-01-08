Missbrauch und Skandale: Chevy Chase packt in neuer Doku aus

In einer neuen CNN-Doku, die am Neujahrstag Premiere feierte, öffnet Chevy Chase (82) so sehr die Tür zu seinem Leben wie nie zuvor. Der Kultkomiker spricht in dem Film mit dem provokanten Titel "I'm Chevy Chase and You're Not" über seine von Gewalt geprägte Kindheit, schwere Alkoholprobleme und einen dramatischen Herzstillstand, der ihn ins künstliche Koma brachte. Seine Frau Jayni Chase und Tochter Caley kommen ausführlich zu Wort und zeichnen ein intimes Bild des Stars, das weit über seine Saturday Night Live- und "Community"-Tage hinausgeht. Gleichzeitig erzählt Chevy, warum er sich beim großen "SNL50"-Jubiläum bewusst ausgeschlossen fühlte – während frühere Weggefährten wie Bill Murray (75) auf der Bühne gefeiert wurden, blieb ausgerechnet der einstige Publikumsliebling im Hintergrund. "Ich hatte erwartet, mit den anderen auf der Bühne zu stehen", sagt er in der Doku sichtlich verletzt.

Besonders unter die Haut geht Chevys Schilderung seiner Mutter Cathalene Parker, die er in der Doku als "eine außer Kontrolle geratene Frau" beschreibt, die ihn misshandelt habe: "Sie war mir gegenüber körperlich gewalttätig." Jayni erinnert sich in dem Film laut dem Magazin OK!: "Das erste Mal, als wir zusammen übernachteten und ich ihn wecken wollte, hat er gezittert." Chevy habe ihr erklärt: "Meine Mutter hat mich immer mit Ohrfeigen geweckt." Später rückt die Doku seine Zeit bei "Community" in den Fokus: Jayni berichtet, sie habe ihm während der Dreharbeiten regelmäßig Bio-Rotwein gekauft – ein Sechserpack sei nach wenigen Tagen leer gewesen. Tochter Caley habe irgendwann gesagt: "Mom, ich glaube, er trinkt am Set." Auch der Eklat am Set von "Community", bei dem Chevy wegen eines rassistischen Ausrasters und des Gebrauchs des N-Wortes in die Schlagzeilen geriet und schließlich nach Staffel vier gefeuert wurde, wird detailliert nachgezeichnet.

Gegen Ende der Doku wird es besonders persönlich, wenn es um Chevys Gesundheit und sein heutiges Gefühl von Zugehörigkeit geht. Caley erzählt, ihr Vater sei nach einem Herzstillstand "im Grunde von den Toten zurückgekommen": Acht Tage lag der Schauspieler im künstlichen Koma, nachdem seine jahrelangen Trinkgewohnheiten laut Jayni zu einer schweren Herzmuskelschädigung geführt hatten. Chevy berichtet, dass seine Erinnerung seitdem nachgelassen habe. Obendrein räumt er ein, seinen Ausstieg während der zweiten Staffel von "SNL" bis heute zu bereuen und die Show nach wie vor zu vermissen. Abseits des Showbusiness zeichnet der Film auch die Liebesgeschichte zu Jayni nach, die er bei den Dreharbeiten zu "Under the Rainbow" kennenlernte – erst hörte er nur ihre Stimme aus dem Produktionsbüro, dann lud er sie zu einer Filmpremiere ein, 1982 folgte die Hochzeit. So entsteht das Porträt eines Mannes, dessen Humor Generationen prägte und der nun Rückschläge einräumt.

Anzeige Anzeige

Action Press/ REX Shutterstock Chevy Chase beim "WildAid Event" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Bill Murray

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Global Green Pre-Oscar Gala 2019: Jayni Chase und Chevy Chase im Four Seasons Los Angeles