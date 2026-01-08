Nicola verärgert? Jackie Apostel plant eine Musical-Karriere

Jackie Apostel, die Freundin von Cruz Beckham (20), hat in einem Video auf Social Media einen bemerkenswerten Neujahrsvorsatz geteilt. Die Sängerin gab bekannt, dass sie Musicals schreiben und produzieren möchte. "Ich möchte unbedingt ein Musical schreiben und träume davon schon so lange", erklärte Jackie begeistert. Dabei betonte sie, dass sie nicht an Theaterstücke denke, sondern an Musical-Filme, ähnlich ikonischen Werken wie "Grease". Ihr Ziel sei es, Werke zu schaffen, die Disney-Pixar-Vibes ausstrahlen und durch zeitlose Musik in Erinnerung bleiben.

Brooklyn Beckhams (26) Frau Nicola Peltz dürfte bei dieser Ankündigung ganz genau hinhören: Die 30-Jährige, die selbst als Schauspielerin ihre Karriere aufgebaut hat, ist für diverse Hauptrollen in Filmprojekten bekannt. Jackies Vorstoß in die Filmwelt könnte für eine neue Dynamik in der Beckham-Familie sorgen, besonders im Hinblick auf die angespannte Beziehung zwischen den Brüdern Cruz und Brooklyn. Erst kürzlich hatten Berichte darüber die Runde gemacht, dass Brooklyn seine Brüder und Eltern auf Social Media blockiert habe.

Das Timing für Jackies Karrierewechsel – ausgerechnet in den Wirkungsbereich der Schwägerin – könnte brisanter kaum sein, denn mit Brooklyn und seiner Frau Nicola gibt es seit Monaten Streit innerhalb des Beckham-Clans. Gemeinsame Familienauftritte blieben im vergangenen Jahr 2025 komplett aus. Nun scheint sich auch zwischen den Partnerinnen der Brüder eine gewisse Spannung zu entwickeln. Während Nicola sich immer weiter zu entfernen scheint, machten zuletzt Gerüchte die Runde, Jackie sei der "neue Schützling" von Schwiegermama Victoria Beckham (51).

Collage: Instagram / nicolaannepeltzbeckham, Instagram / jackie.apostel Collage: Nicola Peltz, Jackie Apostel

ActionPress / Laurent VU / SIPA Jackie Apostel und Cruz Beckham im März 2025

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im September 2024 in Paris

