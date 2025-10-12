Sechs Monate nach Scheidung: Prinz Leka feiert Verlobung

Prinz Leka von Albanien (43) wird wieder vor den Traualtar treten – und dabei ist der Royal gerade einmal ein halbes Jahr geschieden. Dennoch gibt der albanische Palast nun in einem Statement bekannt, dass Leka sich mit seiner Partnerin Blerta Celibashi verlobt hat. Auf seiner offiziellen Instagram-Seite wurden Fotos veröffentlicht, auf denen das Paar glücklich kuschelt und in die Kamera strahlt. "Der Königliche Hof freut sich, die Verlobung Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Leka II. von Albanien und Frau Blerta Celibashi bekannt zu geben. Die Verlobung wurde am 11. Oktober 2025 in Ksamil, Südalbanien, im Beisein von Familie und engen Freunden freudig gefeiert", heißt es in der Ankündigung.

Ein Paar sind Leka und Blerta bereits seit vergangenem Jahr: Im September 2024 präsentierte der 43-Jährige sich erstmals mit der Fotografin an seiner Seite. Nur kurz zuvor tobte ein regelrechter Rosenkrieg zwischen ihm und seiner Ex-Frau Elia Zaharia. Die beiden trennten sich Anfang 2024 offiziell nach acht Jahren Ehe. Was zunächst nach einer harmlosen Trennung aussah, gipfelte nur wenige Monate später in einer Auseinandersetzung vor Gericht. ABC News Albania machte damals öffentlich, dass das Ex-Paar sich gegenseitig bei der Polizei angezeigt habe. Der Vorwurf lautete auf beiden Seiten Gewalt.

Mit Elia war Leka seit 2016 verheiratet, verlobt hatten sie sich rund sechs Jahre zuvor. Elia ist eine ehemalige Schauspielerin und Sängerin und heiratete so als Bürgerliche in das Adelshaus ein. 2020 wurden die beiden das erste Mal Eltern: Im Krankenhaus in Tirana erblickte die gemeinsame Tochter Geraldine das Licht der Welt. Sie sollte das einzige Kind des Ex-Paares sein. Die Scheidung verkündete der albanische Palast im Januar 2024: "Da die Ehe ihre Funktion verloren hat, haben sie den Weg gesehen, sie in gegenseitigem Einvernehmen zu lösen, indem sie die notwendigen rechtlichen Verfahren einleiten."

ActionPress Prinz Leka von Albanien

Instagram / blerta_c Blerta Celibashi, Fotografin

ActionPress Prinz Leka von Albanien und seine Frau Elia im Juni 2018

