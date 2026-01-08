Nach Urteil: Keith Urban hat Töchter nur 59 Tage im Jahr

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (58) haben im Zuge ihrer Scheidung eine Vereinbarung über das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Töchter Sunday und Faith getroffen. Aus den Gerichtsunterlagen, die Page Six vorliegen, geht hervor, dass die Schauspielerin die beiden Teenager 306 Tage im Jahr betreuen wird. Ihr Ex hingegen wird seine Töchter an 59 Tagen im Jahr bei sich haben, nämlich jedes zweite Wochenende von Samstagmorgen bis Sonntagabend. Insbesondere die Frage des Sorgerechts soll die Verhandlungen stark belastet haben, da Keith anfangs auf eine gleichmäßige Aufteilung der Betreuungszeit bestanden hatte.

"Das Einzige, woran es wirklich hakte, war das Sorgerecht", erklärte eine Quelle gegenüber Daily Mail. Keith habe zunächst auf eine absolut gleiche Zeitaufteilung gedrängt. Das soll Nicole aus der Fassung gebracht haben: "Es war eine besonders stressige Zeit für Nic. Nach fast 20 Jahren Ehe weiß sie genau, wie stur Keith sein kann. Sie hatte Angst und war sehr aufgewühlt, dass er sich nicht auf einen Kompromiss einlassen würde." Es habe ein langes Hin und Her gegeben, bis Keith schließlich eingelenkt hatte. "Die Töchter sind beide Teenager und brauchen ihre Mutter in diesem Alter mehr als ihren Vater. Keith wusste, dass er vor Gericht keine Chance hätte, und lenkte schließlich ein. Damit war die Scheidung besiegelt", betonte der Insider.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Nicole und Keith eine Scheidungsvereinbarung getroffen haben. Laut den Gerichtsdokumenten, über die unter anderem Daily Mail berichtete, verzichten beide auf Kindes- und Ehegattenunterhalt, obwohl sowohl die Schauspielerin als auch der Musiker monatliche Einkommen von jeweils mehr als 100.000 Dollar gemeldet hatten. Die Regelung hält außerdem fest, dass jede Seite ihre eigenen Anwaltskosten übernimmt. Beim Vermögen gilt das Prinzip "jeder behält, was er besitzt": Ob Hausrat, Fahrzeuge, Konten oder persönliche Gegenstände – alles bleibt bei dem, der es aktuell hat.

Getty Images Keith Urban bei den Golden Guitar Awards 2025 in Tamworth

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, im April 2024