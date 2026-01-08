LetsHugo (22) gibt ein ehrliches Update zu seinem Burnout

Hugo Goedert alias LetsHugo (22) spricht offen wie selten über seine Gesundheit: Der Twitch-Streamer erzählt im Gespräch mit Promiflash, wie es ihm ein Jahr nach seinem schweren Burnout ergeht. Der Social-Media-Star erinnert daran, dass ihn die Krise traf, als er gerade 21 war – und beschreibt, dass er aktuell wieder mehr zu kämpfen hat. "Ich verfalle ein bisschen in alte Muster und mir geht's momentan wieder nicht gut – aber noch lang nicht so scheiße wie vor einem Jahr", sagt er. Klar wird: Der Druck des Streamer-Lebens hat Spuren hinterlassen, doch Hugo zieht konkrete Konsequenzen.

Der 22-Jährige erklärt, er habe gelernt, Grenzen zu setzen, und sich feste Pausen zu erlauben. "Ich habe gelernt, mehr zu chillen und auch mal öfter Off-Days zu machen. Ich bin erst 22 – viel arbeiten ist gut, aber auch mal ein bisschen leben", beschreibt der Influencer seine neue Herangehensweise in dem Interview mit Promiflash. Diese Haltung zeigt sich in kleineren, aber konsequenten Anpassungen: weniger Marathon-Sessions, mehr Tage ohne Kamera und bewusste Ruhephasen. Gleichzeitig stellt er klar, dass die aktuelle Phase zwar anstrengend, aber nicht mit der Tiefe des Einbruchs im vergangenen Jahr vergleichbar sei.

Vor sieben Monaten zeigte sich der Streamer bereits offen gegenüber den Medien und blickte auf die schwierige Zeit zurück. Nach einem einmonatigen Dauerstream, anstrengenden Reisen und zusätzlichem privatem Stress war im Januar für ihn endgültig Schluss gewesen: Ein körperlicher und mentaler Zusammenbruch zwang Hugo zu einer 40-tägigen Pause. Bei einem öffentlichen Auftritt erklärte er damals gegenüber Bild: "Ich chille jetzt einfach mehr. Und wenn es mir wieder scheiße geht, dann streame ich auch einfach nicht."

