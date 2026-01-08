Hat Fabian Hambüchen waghalsige Turmsprünge vorbereitet?

Fabian Hambüchen (38) steht in den Startlöchern: Am 10. Januar will der frühere Profiturner beim TV Total Turmspringen erneut aufs Siegertreppchen steigen – und das im besten Fall wieder ganz oben. Der Olympiaheld tritt in Berlin gegen eine Riege prominenter Konkurrenten an und verriet jetzt im Gespräch mit Promiflash, mit welcher Strategie er anreist. An seiner Seite ist Ehefrau Viktoria, die ihn im Training unterstützt und offenbar den Blick für das richtige Maß an Risiko hat: "Vicky steht immer hinter mir und hält mich manchmal auch etwas zurück, wenn ich zu wilde Sachen ausprobieren will. Insofern habe ich spektakuläre und keine waghalsigen Sprünge vorbereitet", offenbarte er.

Im Interview ließ der Sportler keinen Zweifel daran, dass er das Becken mit einem klaren Plan betritt – dabei grenzt er sich jedoch klar von riskanten Manövern ab. Dass er den Kult-Wettbewerb schon mehrfach gewonnen hat, stärkt sein Gefühl für die richtige Kür. Selbstbewusst stellt er klar: "Ich denke, ich habe wieder gute Chancen, unter die ersten Drei zu kommen. Meine Vorerfahrung durch das Turnen, aber auch das Turmspringen kann hier ein Vorteil sein." Der Mix aus Präzision, Höhe und Showfaktor soll am Ende die Jury und das Publikum überzeugen.

Wie wichtig Fabian der Rückhalt seiner Frau ist, betonte er zuletzt auch in einem rührenden Posting zu ihrem Hochzeitstag. "Fröhlichen dritten Hochzeitstag, mein Schatz. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, aber wenn man sich all die Bilder der letzten drei Jahre anschaut, merkt man erst, wie viel wir gemeinsam erlebt haben. Es waren nicht immer nur einfache Zeiten, aber unsere Liebe und unser Zusammenhalt sind größer als alles andere", schrieb der 38-Jährige auf Instagram. Und auch Viktoria zeigte sich dankbar: "Wunderschöne Zeiten sind vergangen und werden noch folgen. Ich bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben", kommentierte sie unter dem Post ihres Mannes.

Das "TV Total Turmspringen" wird am 10. Januar 2026 live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn übertragen.

RTL / Jörn Strojny Fabian Hambüchen, "Let's Dance"-Kandidat 2025

ProSieben / Steffen Z. Wolff Sebastian Pufpaff, "TV Total Turmspringen"-Gastgeber

Getty Images Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria, November 2023