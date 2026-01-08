Baby Nummer drei: Katharina Eisenblut hört mit Verhütung auf

Katharina Eisenblut (31) sorgt mit einem sehr direkten Baby-Talk für Aufsehen: In ihrer Instagram-Story spricht die Sängerin mit Partner Dominic über gemeinsamen Nachwuchs – und zwar im knallromantischen Pyjama, übersät mit roten Herzen und Fotos von Dominics Gesicht. Die zweifache Mama, die Sohn Emilio aus einer früheren Beziehung und Tochter Emilia mit Dominic hat, kommt in dem Clip ohne Umschweife auf den Punkt. "Also der Grund, warum ich dieses wunderschöne Outfit anhabe – und das ist mehr als wunderschön – ist: Ich wollte mit dir über ein ernstes Thema sprechen", erklärt sie und ergänzt: "Ich wollte fragen, wie es aussieht mit... Lass uns anfangen, ein Baby zu machen!"

Dominic reagiert auf den überraschenden, aber liebevoll verpackten Wunsch seiner Partnerin ganz entspannt. "Ich habe immer gesagt, alle guten Dinge sind drei", antwortet er. Katharina erklärt dazu, dass Emilia schon bald ihren ersten Geburtstag feiern werde und sie sich wünsche, dass die Geschwister vom Alter her nicht zu weit auseinanderliegen. Unter den Clip schreibt die ehemalige DSDS-Kandidatin: "Wir legen die Verhütung ab und lassen das Schicksal entscheiden." Sie betont außerdem, dass sie sich bereits mit ihrer Ärztin ausgetauscht habe. Obwohl sie an einer unheilbaren Krankheit leide, stünde einem dritten Kind aus medizinischer Sicht nichts im Weg, wie sie ihren Followern erklärt.

Erst vor wenigen Tagen machte Katharina zudem ein sehr persönliches Thema öffentlich. Offen sprach sie in ihrer Instagram-Story darüber, dass sie mit den körperlichen Veränderungen seit den Schwangerschaften ringt. Ohne Scheu zeigte sie ihren Bauch und betonte: "Ich weiß, es gibt Frauen, die haben das schlimmer. Die sollen sich bitte nicht getriggert fühlen. Ich rede nur von mir. Ich fühle mich nicht mehr ganz so wohl mit dieser Situation." Trotz großer Dankbarkeit für ihre beiden Kinder sei es für sie schwer, die hängende Haut zu akzeptieren. Daher habe die Influencerin inzwischen auch eine mögliche Bauchstraffung in Erwägung gezogen – allerdings frühestens, wenn der Kinderwunsch tatsächlich abgeschlossen ist.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Partner Dominic Höppner, Januar 2026

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Januar 2026