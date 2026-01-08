Zwei Musiktalente: Neue "Let's Dance"-Kandidaten enthüllt

Die 19. Staffel von Let's Dance steht in den Startlöchern. In den letzten Tagen wurden immer mehr Promitänzer für das Format verkündet. Jetzt stehen zwei weitere Teilnehmer der Show fest, wie Bild berichtet. Mit dabei sind Anna-Carina Woitschack (33) und Gustav Schäfer (37). Die Sängerin ist vor allem aus dem Schlagerbereich bekannt und erfüllt sich mit der TV-Show nun einen lang gehegten Traum. Gustav ist seinerseits Drummer der Band Tokio Hotel und lebt sein Leben eher abseits des Rampenlichts.

Die Neuzugänge reihen sich in eine beeindruckende Riege bereits bekannter Mitstreiter ein. Schon zuvor waren Comedian Simon Gosejohann (49) und GZSZ-Darsteller Jan Kittmann als Kandidaten genannt worden. Außerdem stehen Nadja Benaissa (43) von den No Angels und TV-Gesicht Sonya Kraus (52) auf der Liste. Als allererste Teilnehmerin wurde am Montag Vanessa Borck (29) verkündet. Die Influencerin wagte im vergangenen Jahr ihren ersten Schritt in die Fernsehwelt, als sie im Mittelpunkt der Show Princess Charming stand.

Für Anna-Carina ist "Let's Dance" nicht die erste TV-Show. Bekannt wurde sie 2011 durch ihre Teilnahme bei DSDS. Dazu gesellten sich über die Jahre Auftritte bei den "ProSieben Wintergames" und beim "Adventsfest der 100.000 Lichter". 2020 heiratete sie sogar ihren damaligen Partner Stefan Mross (50) live in der "Schlagerlovestory". Seitdem ist sie im Reality-TV fest verankert. "Mir ist es ganz wichtig, vielfältig zu sein. Ich möchte meinen Horizont ständig erweitern", berichtete sie im vergangenen Jahr im Gespräch mit Web.de.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury, 2025

Getty Images Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer bei der Netflix-Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 in Berlin

Imago Anna-Carina Woitschack, Schlagersängerin