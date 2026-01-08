Wollte Serkan, dass Samira im Playboy Mädchennamen nutzt?

Samira Yavuz (32) ist aktuell im Playboy zu sehen und erfüllt sich damit einen großen Traum. In ihrem Podcast "Main Character Mode" erzählt sie, was sie bislang davon abgehalten hatte, für ein Cover zu posieren: ihr Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32). "Er hat zwar nie gesagt: 'Du darfst das nicht.' Aber er hat mich schon wissen lassen, dass er das gar nicht cool findet", schildert sie. Als Single könne sie nun deutlich selbstbestimmter leben und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Eine Bitte habe Serkan aber dennoch gehabt, als er von Samiras Playboy-Plänen erfuhr...

Samira deutet an, dass es Serkan ein Dorn im Auge gewesen sein soll, dass auch sein Name das Playboy-Cover zieren wird. Immerhin legte die 32-Jährige bei ihrer Hochzeit ihren Mädchennamen Klampfl ab und nahm den Nachnamen ihres Liebsten an. "Er hat dann gesagt, ob ich mich da nicht als Samira Klampfl platzieren kann, statt als Samira Yavuz", erzählt Samira und fügt hinzu: "Das ist halt jetzt gerade mein Nachname, wir sind noch verheiratet. Aber ich fand das so krass – da sieht man mal, was das bei Männern für negative Gefühle auslösen kann."

Heute blickt Samira skeptisch auf das ganze Thema zurück. Dass sie sich in der Ehe Serkans Willen gebeugt und zunächst von einem Fotoshooting abgesehen hat, sieht sie heute kritisch und gibt zu bedenken: "Er hat sich ja auch ausgelebt." Die Zweifachmama merkt zudem an, wie negativ viele Männer – nicht nur Serkan – auf das Thema Erotikshootings blicken. "Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele [Frauen] in diesem Kosmos, denen die Männer sagen: 'Nee, da kannst du nicht reingehen. Es geht einfach nicht, dass ein anderer Mann diesen Teil von deinem Körper sehen darf.' Entschuldigung, ich muss lachen – für mich gibt es andere Dinge in einer Beziehung, die halt nicht passieren dürfen…", meint sie und spielt damit wohl auf Serkans Untreue an.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026

Joyn Serkan Yavuz: "Das große Promi-Büßen"-Kandidat 2025