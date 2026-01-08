Dschungelcamp-Steckbrief: Das ist Hotelière Simone Ballack

Name: Simone Ballack (49)

Geburtsdatum: 16. Februar 1976

Geburtsort: Kaiserslautern

Bekannt, weil...

Bekannt wurde Simone zunächst an der Seite von Ex-Fußballer Michael Ballack (49). Kennengelernt hatten sich die beiden Ende der 1990er in einem Café in Kaiserslautern, als er noch für den 1. FC Kaiserslautern spielte. 2001 kam Sohn Louis zur Welt, 2002 folgte Emilio, 2005 Jordi. Nach rund zehn Jahren Beziehung heiratete das Paar 2008 am Starnberger See, wo sogar Elton John (78) für sie sang. 2012 folgte die Scheidung, und Simone schlug beruflich eigene Wege ein: Sie eröffnete 2013 ihr Restaurant "Chickeria" in Kaiserslautern, das 2017 schloss, und entdeckte die Welt der TV-Shows für sich. In der sechsten Staffel von Let's Dance tanzte sie sich 2013 mit Profitänzer Erich Klann (38) bis ins Viertelfinale, 2020 zog sie bei Promi Big Brother in den "Märchenwald" und hielt sich dort 19 Tage. Parallel dazu machte ihr Privatleben Schlagzeilen: 2019 heiratete sie ihren Jugendfreund Andreas Mecky und nahm den Doppelnamen Mecky-Ballack an, 2023 wurde die Trennung bekannt, eine anschließende Beziehung mit Hotelier Heiko Grote endete ebenfalls. Mittlerweile ist Simone Berichten zufolge glücklich mit dem Hotelier Gabriele Terzi liiert. 2021 erschütterte ein schwerer Schicksalsschlag ihr Leben: Sohn Emilio verunglückte mit nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich.

Stärken:

Die 49-Jährige zeigt, was wahre Stärke bedeutet: Sie meistert Schicksalsschläge, startet immer wieder neu durch und bleibt dabei total authentisch. Vor der Kamera wirkt sie souverän und nahbar, teilt persönliche Einblicke und sorgt so für Sympathie und Gesprächsstoff. Gleichzeitig steht für Simone die Familie immer an erster Stelle: Als liebevolle Mutter zeigt sie Loyalität und Zusammenhalt, auch in schwierigen Zeiten. Zusammengefasst: Die ehemalige Spielerfrau ist stark, kämpferisch und immer echt – Eigenschaften, die sie auch im Dschungelcamp zu einer Persönlichkeit machen, die Zuschauer garantiert nicht übersehen.

Schwächen:

Simone zeigt ihre Gefühle offen – eine Eigenschaft, die sie sympathisch und authentisch macht, sie jedoch auch angreifbar wirken lässt. Bereits in der Vergangenheit bekam die Gastronomin Gegenwind für private Entscheidungen, etwa in der Liebe, was zeigt, dass sie nicht von allen Zuschauern gleich positiv wahrgenommen wird. Sie reagiert manchmal sensibel auf Kritik und lässt sich von negativen Kommentaren emotional berühren. Ihre direkte, emotionsgeladene Art kann in hitzigen Situationen Spannungen verstärken und sowohl bei Zuschauern als auch bei ihren Mitstreitern unterschiedliche Reaktionen hervorrufen.

