David Bowies Tochter Lexi berührt mit Hommage an ihren Papa

Ein leiser, aber inniger Geburtstagsgruß für eine Ikone: Auf Instagram erinnerte Lexi Jones am Donnerstag an ihren Vater David Bowie (†69), der an diesem Tag 79 Jahre alt geworden wäre. Die Künstlerin postete ein altes Foto, auf dem sie sich als Kind an ihren Vater schmiegt – in den Händen eine Geburtstagstorte, beide dicht beieinander. Dazu schrieb sie: "Heute die große 79. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Ich vermisse dich!" Der bewegende Post fällt in eine besonders emotionale Zeit: Nur zwei Tage später jährt sich Davids Todestag zum zehnten Mal. Er war 2016 nach 18 Monaten Kampf gegen Leberkrebs verstorben.

Das berührende Throwback-Foto ist nicht nur ein Blick in ein privates Familienalbum, sondern auch das jüngste Kapitel in Lexis offenem Umgang mit ihrem eigenen Weg. Erst vor einigen Monaten sprach sie im Netz ausführlich darüber, dass sie nach einem "langen und erschöpfenden" Prozess eine Autismusdiagnose erhalten habe. In einem längeren Beitrag erklärte sie, dass sie jahrelang versucht habe, sich "normal" anzupassen, und sich dabei oft isoliert fühlte: "Autismus hat nicht ein Aussehen, eine Stimme oder eine Art, sich zu zeigen." Die Diagnose sei für sie "klärend und erleichternd" gewesen, nachdem sie zuvor viel Geld in professionelle Hilfe investiert hatte.

Vor rund drei Wochen bewegten neue Details über Davids letzte Monate die Fangemeinde. Produzent Tony Visconti berichtete im Gespräch mit dem Mirror, wie David ihm während der Arbeit am Album "Blackstar" in New York von seiner Krankheit erzählt habe. Tony erinnerte sich: "Ich wusste, was das ist. Das ist Chemotherapie." Tatsächlich bat der Musiker seine Band damals um Diskretion, als er ihnen erstmals seine Glatze zeigte. Trotz der intensiven Therapie war die Musiklegende im Studio voll fokussiert. "Leute, setzt euch, entspannt euch", soll David die anderen beruhigt haben, so Keyboarder Jason Lindner. Über seinen Gesundheitszustand habe er nicht sprechen wollen – stattdessen sollte es um die Musik gehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / _p0odle_ David Bowie und seine Tochter Lexi Jones

Anzeige Anzeige

Instagram / _p0odle_ David Bowies Tochter Lexi Jones, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images David Bowie, 2007