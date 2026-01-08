Herzogin Meghans Marke: Eine Website-Panne legt Zahlen offen

Ein technischer Patzer sorgt für Wirbel um Herzogin Meghan (44) und ihr Lifestyle-Label As ever: Am 6. Januar entdeckten Nutzer auf Reddit eine Schwachstelle im Shop, durch die kurzzeitig interne Lagerzahlen sichtbar wurden. Passiert ist das online, auf der offiziellen Website der Marke, die mit Feinkost, Kerzen und Weinen wirbt. Wer große Mengen in den Warenkorb legte, sah plötzlich, wie viele Einheiten verfügbar sind. Sichtbar wurden unter anderem rund 220.000 Gläser Marmelade, 30.000 Gläser Honig sowie 90.000 Kerzen – Zahlen, die sofort Diskussionen auslösten und Spekulationen über die Verkäufe anheizten. Die Panne wurde schnell behoben, doch der Aufruhr im Netz war da.

In sozialen Netzwerken deuteten einige Kommentatoren die gigantischen Zahlen als Hinweis auf schleppende Verkäufe. Doch Quellen aus dem Umfeld der Firma zeichnen gegenüber dem Magazin People ein anderes Bild: Die hohen Lagerbestände stünden im Zusammenhang mit den internationalen Expansionsplänen und seien ein Zeichen für die "Dynamik der Marke". In einem Bloomberg-Interview bei "The Circuit with Emily Chang" hatte Meghan zuvor angedeutet, dass nach zwei rasant ausverkauften Drops sogar eine Bestellung über eine Million Einheiten für ein einzelnes Produkt ins Haus stand. "Wenn man so schnell ausverkauft, ist das ein zweischneidiges Schwert", sagte sie dort und erklärte, dass die Marke für weitere Märkte aufstocke.

Für Meghan stellt der Aufbau von As Ever auch eine persönliche Herausforderung dar: Sie sieht sich dabei nicht nur als Gründerin eines Startups, sondern möchte mit ihrem Engagement auch andere inspirieren. Seit dem Rückzug aus der königlichen Familie und der Konzentration auf eigene Projekte haben Prinz Harry (41) und Meghan mehrfach große Veränderungen durchlebt, darunter personelle Wechsel in wichtigen Positionen ihrer Stiftung.

Imago Herzogin Meghan bei einer Gala in New York

https://asever.com/ Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"