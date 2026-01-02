Groß geworden: Prinz Hussein & Rajwa teilen Foto mit Tochter

Ein zartes Familienbild zum Jahreswechsel aus Amman: Kronprinz Hussein (31) und Prinzessin Rajwa (31) haben auf Instagram ein neues Foto ihrer Tochter Iman geteilt – und darauf zeigt die Einjährige, wie groß sie schon geworden ist. In einem Tutu und kleinen Ballerinas steht Iman mit Rajwas Unterstützung beinahe ganz alleine. Die Mutter hält sie sanft und lächelt ihr zu, während Iman den Blick zu Hussein richtet. Der Kronprinz kniet neben den beiden, schwenkt eine kleine Stoffbiene und sorgt sichtbar für Kicherlaune. Zwischen Spielzeug, hellem Licht und vertrauten Gesten wirkt das Trio gelöst und nahbar. Dazu sendet Hussein Neujahrsgrüße: "Rajwa, unsere kleine Iman und ich wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr voller Gelassenheit und Frieden."

Das Foto wirkt wie aus einem privaten Mini-Shooting: Kuscheltiere, Holzspielzeug und weiche Teppiche rahmen die Szene, Iman streckt sich neugierig zur Biene, Rajwa stützt behutsam die Hüfte, damit der Stand hält. Der Moment fängt genau die Phase zwischen erster Balance und den allerersten freien Schritten ein. Der Post erschien rechtzeitig zum Jahreswechsel und setzt ein leises, herzliches Zeichen. Statt großer Inszenierung dominieren Nähe und kleine Details – die Tutu-Lagen, die winzigen Ballerinas, Husseins Blick, der ganz bei seiner Tochter bleibt. Der Neujahrswunsch des Paares passt dazu: Frieden, Gelassenheit, ein stilles Lächeln. Für Fans des Hofes ist es ein seltener Einblick in das Familienleben des Thronfolgerpaares, das öffentliche Auftritte mit Iman bisher dosiert hält.

Bereits vor einigen Monaten sorgte die kleine Familie mit einem seltenen Auftritt in Venedig für Aufsehen. Damals reisten der Kronprinz und seine Frau mit Iman zur Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (56). Hussein hielt seine Tochter am Marco-Polo-Flughafen fürsorglich im Arm, während die Prinzessin in einem eleganten braunen Outfit und Iman in einem weißen Sommerkleid für Blitzlichtgewitter sorgten. Auch Husseins Mutter, Königin Rania von Jordanien (55), gesellte sich zur illustren Gästeliste, blieb jedoch mit ihrem unauffälligen Auftritt weitgehend unbeachtet.

Royal Hashemite Court/News Pictu Prinzessin Rajwa und Kronprinz Al Hussein bei ihrer Hochzeit

Instagram / alhusseinjo Kronprinz Hussein von Jordanien mit seiner Tochter Iman, Dezember 2024

Getty Images Prinzessin Rajwa und Kronprinz Hussein mit ihrer Tochter, Juni 2025