Eile geboten: Diese Filme und Serien kickt Netflix im Januar

Netflix zieht im Januar die Reißleine und sortiert sein Programm aus – und das mit spürbaren Folgen für Serien- und Filmfans. Schon seit dem 1. Januar sind erste Titel verschwunden, weitere folgen gestaffelt über den ganzen Monat. Besonders hart trifft es Science-Fiction-Liebhaber: Gleich mehrere Star Trek-Serien laufen am 8. Januar aus. Auch große Kinohits wie "E.T." und "Die Mumie" sind betroffen, "Forrest Gump" mit dem oscarprämierten Hauptdarsteller Tom Hanks (69) steht ebenfalls auf der Streichliste. Und wer "The Sea Beyond" noch nicht gesehen hat, sollte sich den 17. Januar fett markieren – dann ist Schluss. Wer seine Favoriten noch streamen möchte, muss jetzt Tempo machen.

Konkret hat der Streamingdienst zum Jahreswechsel Klassiker wie "DJ Cinderella", "The Beast" und "Jaws" gekappt, am 2. Januar folgten unter anderem "The Marksman", "Get Rich or Die Tryin'" und "Die Mumie", einen Tag später verschwand "E.T.". Am 4. Januar gingen "The Alleys" und "Forrest Gump" aus dem Katalog, am 8. Januar trifft es "Star Trek: The Next Generation", "Deep Space Nine", "Raumschiff Voyager" und "Enterprise". Neben Dokus wie "Die Arktis – 66,5 Grad Nord" (4. Januar) verschwinden Mitte des Monats "Davos 1917", "Holiday Fun Playlist" und "Holiday Playlist" (jeweils 14. Januar). Der Schlusspunkt für den Januar-Batch: das italienische Gefängnisdrama "The Sea Beyond". Hinter den Kulissen sind meist auslaufende Lizenzen der Grund für die Löschungen. Netflix ordnet den Katalog regelmäßig neu – und gibt neuen Projekten eine Chance, wie dem Regiedebüt von Kate Winslet (50).

Gerade "The Sea Beyond" hat sich still zum Fanliebling entwickelt. Die Serie erzählt vom Alltag in einer Jugendstrafanstalt in Neapel, wo Jugendliche zwischen Unterricht, Zellenblock und Familienbanden um Würde, Loyalität und eine zweite Chance ringen. Im Mittelpunkt stehen Filippo, gespielt von Nicolas Maupas, und Carmine, verkörpert von Massimiliano Caiazzo. Deren Leben ist durch ihre unterschiedlichen Hintergründe und die harten Regeln des Gefängnisses miteinander verknüpft. Die Serie punktet mit Coming-of-Age-Momenten, wachsenden Freundschaften und intensiven Dialogen. Bei all den Streichungen dürfen sich Serien-Junkies allerdings auch auf Fortsetzungen freuen: So ist nur kurz nach dem Start der fünften Staffel Emily in Paris bereits eine weitere in Planung, wie die Hauptdarstellerin Lily Collins (36) via Instagram ankündigte.

Tom Hanks in der Hauptrolle in "Forrest Gump"

Getty Images Kate Winslet bei der Netflix-Premiere von "Goodbye June" in New York, Dezember 2025

Instagram / lilyjcollins Lily Collins vor den Dreharbeiten für "Emily in Paris" Staffel 5