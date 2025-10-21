Alexandra von Luxemburg ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Prinzessin Alexandra von Luxemburg (34) und ihr Ehemann Nicolas Bagory haben erneut Grund zur Freude: Am 17. Oktober erblickte ihr Sohn Hélie das Licht der Welt, wie das Großherzogtum heute offiziell mitteilte. Die Ankündigung sorgt nicht nur bei den jungen Eltern, sondern auch bei der einjährigen Tochter Victoire für Begeisterung. Nun ist die kleine Familie zu viert und genießt ihr Glück in Paris, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben.

Noch vor wenigen Wochen war die 34-Jährige hochschwanger bei einem historischen Ereignis ihrer Familie zu sehen: Am 3. Oktober nahm sie an der Abdankung ihres Vaters, Großherzog Henri, und dem Amtsantritt ihres Bruders Guillaume teil. Bei der feierlichen Zeremonie präsentierte sich die Prinzessin in neutralen Farben, die ihren Babybauch sanft betonten. Ihr Ehemann Nicolas war selbstverständlich an ihrer Seite, während das Paar den bewegenden Moment mit den anderen Familienmitgliedern erlebte.

Das Liebesglück von Alexandra und Nicolas begann auf ebenso ungewöhnliche wie romantische Weise. Durch ein Interview ihrer Mutter Maria Teresa von Luxemburg lernten sich die beiden kennen – da Nicolas damals Chefverleger der besagten Zeitung war. Ihre Hochzeit im Jahr 2023 wurde von zwei bezaubernden Zeremonien begleitet. Vor fünf Monaten hatte der großherzogliche Hof die frohe Botschaft verkündet, dass Alexandra und Nicolas erneut Nachwuchs erwarten. "Ihre Königlichen Hoheiten, der Großherzog und die Großherzogin, haben die große Freude, bekannt zu geben, dass Prinzessin Alexandra und Herr Nicolas Bagory ihr zweites Kind erwarten", hieß es damals in der offiziellen Mitteilung. Die Familien beider Elternteile waren darüber ebenso erfreut wie das Paar selbst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Alexandra von Luxemburg, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Alexandra von Luxemburg und Nicolas Bagory, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Alexandra von Luxemburg und Nicolas Bagory

Anzeige