Erntet Erotikmodel Inked Lorena schiefe Blicke für Tattoos?

Inked Lorena, ein bekanntes Erotikmodel, fällt vor allem durch ihre außergewöhnlichen Tattoos auf. Ab dem Kinn abwärts ist sie komplett tätowiert und präsentiert ihren unverwechselbaren Look stolz, sowohl auf Social Media als auch in der Öffentlichkeit. Aktuell ist sie Markenbotschafterin der Erotikmesse Venus, wo sie beim diesjährigen Opening mit Promiflash offen über ihre Erfahrungen spricht. Besonders in Deutschland und in der Schweiz komme ihre Körperkunst nicht gut an. "[Man bekommt] schiefe Blicke, blöde Kommentare. Aber da stehe ich halt drüber. Ich sage: 'Ja, danke. Ich wünsche dir auch einen ganz tollen Tag.' Also, mir ist es total egal", so Lorena.

In ihrer Wahlheimat Bali werden ihre Tattoos hingegen regelrecht gefeiert. Das Model hat selbst die intimsten Stellen ihres Körpers verzieren lassen und präsentiert die Entstehung dieser Kunstwerke auch auf Instagram. Unter anderem trägt sie Motive, die eine Frau und eine Männerhand in sinnlichen Posen zeigen. Obwohl die Tätowierungen im Intimbereich auf den ersten Blick schmerzhaft wirken könnten, stellte sich die Erfahrung für Lorena anders dar. "Ich hab es mir echt sehr schmerzhaft vorgestellt. Und dann lag ich da und dachte so: 'Okay, das ist alles. Oh, let's go. Ziehen wir durch'", erzählt sie offen.

Die Idee zu ihren Tattoos bekam Lorena durch ihren Ehemann, der selbst Tätowierer ist. Die beiden teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Körperkunst, sondern führen auch eine kreative Partnerschaft, in der Lorena mit ihren beeindruckenden Designs oft im Mittelpunkt steht. Ihre offene Art, die Bedeutung ihrer Motive zu erklären und sich von Kritik nicht unterkriegen zu lassen, macht sie zu einem inspirierenden Vorbild für viele ihrer Follower. Auf der Venus zeigte sich das Model gewohnt selbstbewusst und bewies einmal mehr, wie stark man sein kann, wenn man zu sich selbst steht.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Agentur Baganz Inked Lorena, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

IMAGO / Jan Huebner Djamila Rowe, Inked Lorena und Calea Toxic beim Opening der Venus, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lorena_decapper Inked Lorena, Juli 2025

Anzeige

Wie findet ihr Lorenas Full-Body-Tattoo-Look? Pure Kunst – sie trägt die Tinte wie Haute Couture. Ziemlich viel – an ihr spannend, aber echt intensiv. Ergebnis anzeigen