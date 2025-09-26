Erotikmodels verraten: Das geht wirklich auf Venus-Messe ab

Die Venus ist die größte Erotikmesse Europas und findet in diesem Jahr bereits zum 28. Mal in Berlin statt. In den Messehallen gibt es einiges zu entdecken, was sonst im Verborgenen bleibt. Promiflash hat beim Opening der Venus bei den Markenbotschafterinnen und weiteren prominenten Gästen nachgehakt: Was ist das Verrückteste, was sie jemals auf der Venus gesehen haben? Anne Wünsche (34) war 2023 als Botschafterin bei der Messe dabei und kehrt in diesem Jahr mit ihrem eigenen Stand zurück. "Na ja, die Girls gehen ja schon ziemlich weit hier auf der Bühne, wenn die zu zweit sind. Da dachte ich schon so: Heilige Scheiße", erzählt die Influencerin und führt weiter aus: "Ich habe schon so einige Sachen gehört, die passieren so nicht in der Öffentlichkeit. Also, hier gibt's auch manchmal für das ein oder andere Model Sex."

Micaela Schäfer (41) sieht einen großen Vorteil an der Messe: den Dresscode. "Es gibt keine Kleiderordnung. Du kannst auch nackt kommen oder im Gummianzug oder was auch immer", erklärt sie im Interview mit Promiflash. Für Neuling Sally, die unter dem Namen Sallydinosaur bekannt ist, war das am Anfang ein ganz schöner Schock. "Also, dass dann auf einmal komplett nackte Leute auf dich zukommen und wollen, dass du auf deren Körper unterschreibst – das ist dann so: 'Okay, klar, warum nicht'", lacht die Pornodarstellerin und betont: "Aber man kann ja immer nein sagen, wenn man sich unwohl fühlt."

Obwohl sie erst zum zweiten Mal dabei ist, hat Sally dennoch einige Geschichten auf Lager. "Es gab so eine BDSM-Session und die war schon sehr doll. Da hat der Herr einfach mit seinen Dreadlocks, die extrem lang waren, die Mädels ausgepeitscht", schildert sie. Auch Erotikmodel Inked Lorena hat ähnliche Erfahrungen gesammelt. "Das Verrückteste? Es war ehrlich gesagt... Also, ich finde gerade so in der Kinky Area, da wurde schon echt gespankt bis zum Blut. Das schon crazy", gibt sie zu. Nadine Kerastas hat in den vergangenen Jahren eine ganz besondere Beobachtung machen können. "Zwei Pferde an der Leine", antwortet das Playmate wie aus der Pistole geschossen und korrigiert sich daraufhin: "Also, zwei Leute, die sich als Pferd verkleidet haben und das auch wirklich gefühlt haben. Aber was heißt verrückt? Ist das verrückt oder ist das nicht irgendwie cool?"

Djamila Rowe (58) ist erst im August unter die Erotikmodels gegangen und ist gespannt, was sie auf der Messe erwartet. "Ich bin ja noch so ein bisschen jungfräulich, was das Ganze betrifft. Deshalb ist das hier sehr aufregend für mich. Ich hoffe, dass ich heute ein paar Sachen sehe, die mich zum Staunen bringen werden", erzählt die Dschungelcamp-Siegerin von 2023 gegenüber Promiflash. Eine Sache hat es ihr besonders angetan – die neue 1:1-Sexpuppe ihrer Kollegin Anne. Auf die Frage, was sie sich unbedingt anschauen will, betont Djamila: "Auf alle Fälle diese Sexpuppe!"

IMAGO / Jan Huebner Djamila Rowe und Micaela Schäfer auf der Venus

IMAGO / Jan Huebner Sallydinosaur, Nadine Kerastas, Micaela Schäfer, Djamila Rowe, Inked Lorena und Calea Toxic

IMAGO / Future Image Die Venus-Botschafterinnen Inked Lorena und Micaela Schäfer posieren vor dem Brandenburger Tor

IMAGO / Jan Huebner Die Markenbotschafter der Venus-Messe 2025