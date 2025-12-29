Mads Mikkelsen träumt von Tennis-Partie gegen Roger Federer

Mads Mikkelsen (60), der dänische Star aus Film und Fernsehen, hat offenbart, dass er im letzten Jahr mehrere Tage mit dem Tennis-Champion Roger Federer (44) in den Schweizer Bergen verbracht hat. Dabei überraschte der Sportler den Schauspieler ziemlich, denn über Tennis wollte Roger offenbar nicht sprechen. "Ich habe versucht, mit ihm über Tennis zu reden, aber aus irgendeinem Grund hatte er weniger Lust oder Interesse daran", erzählte Mads in einem Interview mit 20 Minuten. Der Schauspieler konnte die Haltung des Schweizers nachvollziehen, schließlich nerve es ihn selbst auch, wenn Menschen ihn nur auf seine Filme reduzieren. Dennoch bleibt bei Mads ein Traum bestehen: "Ich träume davon, eines Tages eine Runde Tennis mit Roger zu spielen."

Der Hollywoodstar sprach im Interview eigentlich über seinen neuen Film "The Last Viking", in dem er einen Mann namens Manfred spielt, der sich nach Liebe sehnt und zuerst überzeugt ist, ein Wikinger zu sein, bevor er sich für John Lennon (†40) hält. Im Laufe des Gesprächs ging es um Kindheitstraumata, schwierige Elternbeziehungen und darum, wie sehr der Wunsch, Vater und Mutter zu beeindrucken, auch erfolgreiche Menschen prägt. Als das Thema auf Sportikonen kam, erzählte Mads dann von dem gemeinsamen Kurztrip mit Roger in die Schweizer Berge: "Wir sind Erwachsene und haben darum nicht über unsere Kindheitstraumata gesprochen!" sagte er lachend. Stattdessen sei es vor allem um andere Dinge gegangen – nur das naheliegendste Tennis-Thema blieb erstaunlich außen vor.

Abseits der Öffentlichkeit haben beide Männer bemerkenswerte Karrieren gemeistert. Roger ist stolzer Vater von vier Kindern und gilt als einer der erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten, wird im privaten Umfeld als zurückhaltend und freundlich beschrieben. Einer, der dem Rummel gern aus dem Weg geht. Mads wiederum genießt als charismatischer Schauspieler weltweit Anerkennung. Er gilt als bodenständig und wohnt weiterhin in Europa. Und wie es scheint, verbindet die beiden ein ähnliches Bedürfnis nach Normalität und dem gelegentlichen Ausbruch aus dem Rampenlicht. Und das spiegelt sich auch in dem Gesprächs-Setting wider: nur die beiden und die Ruhe der Natur – und eine Menge Themen, die nichts mit Tenniscourts oder Filmsets zu tun hatten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mads Mikkelsen und Roger Federer

Getty Images Mads Mikkelsen, September 2023

Getty Images Tennis-Star Roger Federer