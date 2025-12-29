25. Geburtstag: Emma Fernlund reflektiert vergangenes Jahr

Emma Fernlund feiert ihren 25. Geburtstag und gerät dabei ins Grübeln. In einem Instagram-Post schreibt die Reality-TV-Bekanntheit: "Ich habe das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren lassen und gespürt, wie viel ich gelernt habe. Ich bin über mich hinausgewachsen, habe mich verändert und bin ein Stück erwachsener geworden." Ihre größte Entwicklung habe darin bestanden, sich eigene Grenzen zu setzen. "Sich selbst zu respektieren, bedeutet manchmal auch, bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr zu akzeptieren – weder von anderen noch von sich selbst", rät die Influencerin ihren Fans.

Die Ex-Partnerin von Umut Tekin (28) betont, dass sie in diesem Jahr gelernt habe, Zeit allein zu verbringen. "Am Ende des Tages werde ich immer mich selbst haben. Alles, was ich mir früher von anderen gewünscht habe, kann ich mir heute selbst geben", schreibt Emma (25) in ihrem Post. Ihren Ehrentag verbringt die Blondine auf Reisen in Mexiko, ein Abenteuer, das sie sich früher nicht getraut hätte. Sie wünscht sich, dass ihre persönliche Entwicklung im nächsten Jahr genauso weitergeht: "Auf ein neues Lebensjahr. Auf Wachstum, Ehrlichkeit und innere Ruhe."

Für Emma war das vergangene Jahr alles andere als leicht. Im Frühjahr bestätigte die Social-Media-Bekanntheit die Trennung von Umut. Damals behauptete sie, dass Umut sie betrogen habe. Trotzdem kam es zu einer erneuten Annäherung im Sommer – während der Casanova eigentlich schon längst eine neue Freundin gehabt haben sollte. "Wir hatten bis vor Kurzem was. Wir hatten sogar was, als ich zum Promihof gegangen bin. Erst als ich erfahren habe, dass du etwas mit meiner Freundin hattest, ist der Kontakt abgebrochen", schilderte Emma im November.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Dezember 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, November 2025

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality-Awards 2024