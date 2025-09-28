Venus-Botschafterin 2025: Für Sallydinosaur ist es eine Ehre

Das Erotikmodel Sallydinosaur darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Sie wurde zur Markenbotschafterin der Venus 2025 ernannt. Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich Sally, die erstmals 2024 an der berühmten Erotikmesse teilgenommen hatte, begeistert von ihrer neuen Rolle. "Das ist für mich eine ganz große Ehre", erklärte sie beim Opening der Veranstaltung. Noch im vergangenen Jahr sei sie einfach nur glücklich gewesen, als Besucherin dabei zu sein. Dass sie nun die Möglichkeit bekam, die Messe offiziell zu repräsentieren, sei für sie etwas ganz Besonderes.

Die Erfahrungen, die sie im letzten Jahr auf der Messe gemacht habe, hätten sie nachhaltig beeindruckt, erzählt Sally weiter. Sie sprach von der besonderen Atmosphäre und schilderte, dass sie von der familiären Stimmung der Veranstaltung regelrecht verzaubert gewesen sei. "Es gibt mir jetzt schon das Gefühl, als wäre es wie eine Familie hier, die sich immer wieder trifft", schwärmte das Model. Sie betonte, wie wichtig es ihr sei, dass jeder an diesem Ort die Möglichkeit habe, sich frei zu entfalten und neue, inspirierende Menschen zu treffen.

Wie verrückt es auf der Messe zugeht, hat Sally jedoch am Anfang schon überrascht. "Also, dass dann auf einmal komplett nackte Leute auf dich zukommen und wollen, dass du auf deren Körper unterschreibst – das ist dann so: 'Okay, klar, warum nicht'", lachte die Pornodarstellerin im Promiflash-Interview. Sie betonte jedoch auch: "Aber man kann ja immer nein sagen, wenn man sich unwohl fühlt." Die Offenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei für die Newcomerin zwar ungewohnt gewesen, aber genau das mache die besondere Atmosphäre der Venus aus.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Jan Huebner Sallydinosaur, Nadine Kerastas, Micaela Schäfer, Djamila Rowe, Inked Lorena und Calea Toxic

Anzeige Anzeige

Instagram / sallydinosaur Sallydinosaur

Anzeige Anzeige

IMAGO / Jan Huebner Die Markenbotschafter der Venus-Messe 2025