Ohne Ruth: So finden Fans das neue "Masked Singer"-Rateteam

Sind sie einer Meinung? Bei The Masked Singer geht die Suche nach den Stars unter den Kostümierungen schon im April in eine neue Runde. Doch geht die beliebte Show in ihrer kommenden Staffel mit einer ganz unerwarteten Änderung an den Start. Ruth Moschner (47) wird nicht länger am Pult des Rateteams Platz nehmen. An der Seite von Rick Kavanian (53) wird fortan Palina Rojinski (38) ihre Detektivkünste unter Beweis stellen müssen. Was halten die Fans vom neuen Rateteam?

Unter dem Verkündungs-Post der Show auf dessen Instagram-Account wird klar, dass einige treue Zuschauer der Moderatorin nur wenig hinterhertrauern. Ein User kommentiert da beispielsweise: "Endlich ist Ruth weg!" Doch gibt es auch solche, die ihr Aus nicht wahrhaben wollen. "Das geht so nicht!", schreibt ein Fan. Das neue Rateteam bekommt dabei aber auch jede Menge Lob ab und wird mit offenen Armen empfangen. Unter den zahlreichen Kommentaren heißt es neben "Liebe die beiden" mitunter auch "Das verspricht Spiel, Spaß und Spannung."

Auch die Neue in der Runde freut sich bereits über ihren Einsatz bei "The Masked Singer". Im Interview mit ProSieben zeigte sich Palina bereits voller Motivation: "Jetzt darf ich meine Inspektorfähigkeiten endlich professionell als Rateteam-Mitglied ausleben und freue mich total auf die Zusammenarbeit mit Rick Kavanian – ich habe große Pläne für die Detektei Kavanian-Rojinski!"

