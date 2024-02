Neues "Masked Singer"-Rateteam: Ruth Moschner steigt aus!

The Masked Singer-Fans müssen nun ganz stark sein! Bereits seit 2019 flimmert die beliebte Rateshow nun schon über die Bildschirme und begeistert Fans deutschlandweit. Mit einer Ausnahme war auch Rate-Queen Ruth Moschner (47) stets dabei, wenn es darum ging, den maskierten Promis auf die Schliche zu kommen. In wenigen Wochen wird bereits die zehnte Generation an Stars in Kostümen ihr Gesangstalent auf die Probe stellen – allerdings ohne Ruth!

Wie der offizielle Instagram-Account der Sendung nun bekannt gibt, wird die neue Staffel bereits am 6. April starten! Aber nicht nur neue Stars werden ihr Glück versuchen, unerkannt den Pott zu holen – auch das Rateteam darf sich auf frischen Wind freuen! Den Promis auf den Zahn fühlen werden in wenigen Wochen Rick Kavanian (53) und Palina Rojinski (38)!

Der Komiker ist auch kein Unbekannter in der "The Masked Singer"-Welt. Rick löste in der vergangenen Staffel bereits Álvaro Soler (33) für einige Shows im Rateteam ab und hatte in der Herbst-Edition von 2022 als Rosty den dritten Platz belegt.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner, Rateteam von "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Palina Rojinski bei einem Event in München im Oktober 2019

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de