Dieser "Masked Singer"-Star hat Ruth am meisten überrascht

Sie hat Ruth Moschner (47) ganz schön aus den Socken gehauen! Die Moderatorin ist aus dem Rateteam von The Masked Singer gar nicht mehr wegzudenken. Dabei schafft sie es in den meisten Fällen, die Indizien zu entschlüsseln und den maskierten Promis auf die Schliche zu kommen. Hin und wieder kommt die Rate-Queen aber nicht auf die Identität des singenden Stars. Diese Demaskierung hat Ruth in der aktuellen Staffel am meisten überrascht!

"Diese Staffel war definitiv Katja Ebstein ein absoluter Überraschungsmoment", äußert sich die Blondine in der Story des offiziellen Instagram-Accounts der Sendung. "Niemand hat damit gerechnet", fügt Ruth hinzu. Insbesondere geärgert habe sie das aber, da sie die Sängerin in den vergangenen Staffeln sonst immer auf dem Schirm gehabt habe. "Und dann hat niemand dran gedacht", regt sich der TV-Star weiter auf.

In ihrer langen Laufzeit bei "The Masked Singer" gebe es einen Moment, auf den sich Ruth stets am meisten freue. "Ich finde grundsätzlich immer die erste Show am coolsten", verriet sie zuvor. Denn die 47-Jährige sei dann stets auf das Zusammenspiel zwischen dem Star und der Maske gespannt und wie letztendlich die Stimmen klingen werden.

Getty Images Katja Ebstein bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

Getty Images Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

