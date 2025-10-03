Überraschung: Zieht dieser Realitystar ins Dschungelcamp?

Umut Tekin (28) sorgt erneut für Schlagzeilen. Der charismatische Ravensburger steht laut Informationen der Bild auf der Wunschliste der Macher des Dschungelcamps und soll demnach in der kommenden Staffel einziehen. Obwohl die Pläne noch nicht offiziell bestätigt wurden, laufen im Hintergrund offenbar bereits die Vorbereitungen, damit er sich nächstes Jahr den Herausforderungen des Camps stellen kann. Mit seinem Ruf als Trash-TV-Casanova könnte er nicht nur spannende Dschungelprüfungen, sondern auch reichlich Drama und Herzklopfen mitbringen.

Bekannt wurde Umut 2022 durch seine Teilnahme an Die Bachelorette, wo er um das Herz von Sharon Battiste (33) kämpfte, allerdings erfolglos blieb. Doch das Ende der Show war für ihn der Beginn einer beeindruckenden Karriere im Reality-TV. Bei Bachelor in Paradise funkte es mit Jana-Maria Herz (33), doch das Glück währte nicht lange. Bei Temptation Island V.I.P. wurde ihre Beziehung einem Treuetest unterzogen, den Umut nicht bestand. Er ließ sich auf die Verführerin Emma Fernlund (24) ein und sorgte für das nächste Beziehungsdrama. Mit Emma folgten wechselhafte Zeiten, die durch ihre gemeinsame Teilnahme am Sommerhaus der Stars und letztlich einer endgültigen Trennung 2025 geprägt waren.

Aktuell sorgt Umut bei Love Island VIP erneut für Schlagzeilen und versucht, die richtige Frau für sich zu finden. Seine Auftritte zeichnen sich oft durch hitzige Diskussionen und Flirts aus, die für Zündstoff sorgen. Ob er im Dschungelcamp ähnliche Aufreger liefern wird und sich gegen die harten Bedingungen im australischen Outback behaupten kann, bleibt abzuwarten – seine Teilnahme steht vorerst noch nicht offiziell fest. Auf Bild-Anfrage reagierte der Sender RTL: "RTL wird wie üblich alle Dschungelstars rechtzeitig zum Sendungsstart im Januar bekannt geben."

RTL Sonja Zietlow, Moderatorin

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality-Awards 2024

RTLZWEI Umut Tekin, "Love Island VIP"-Kandidat 2025