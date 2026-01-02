Nun offiziell: RTL droppt die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Das Spekulieren hat endlich ein Ende: Nun steht fest, wer 2026 in den Dschungel zieht und im Camp für reichlich Unterhaltung sorgen könnte! Wie RTL vor wenigen Minuten bekannt gibt, wird sich dieses Jahr tatsächlich eine bunte Mischung aus Realitystars, Schauspielern und der ein oder anderen Unternehmerin am Lagerfeuer treffen. Mit dabei sind: Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51), Hardy Krüger Jr. (57), Nicole Belstler-Boettcher (62), Gil Ofarim (43), Hubert Fella (57), Eva Benetatou (33), Patrick Romer (30), Prominent getrennt-Bekanntheit Ariel, Samira Yavuz (32), Mirja du Mont (49) und Umut Tekin (28).

Dass Mirja und Umut sich 2026 in den Dschungel wagen, wurde bereits vor wenigen Tagen bekannt. Das Reality-TV-Sternchen konnte sein Glück über die Einladung kaum fassen. "Die verarschen mich. Safe – das kann niemals sein", habe sich der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer im ersten Moment gedacht, als er die Zusage von RTL bekam. Trash-TV-Kollege Serkan Yavuz (32) ist, anders als bisher vermutet, nicht dabei – zu Umuts Glück, denn wie er zuvor verriet, wäre er dem ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Sieger ungern im Dschungelcamp begegnet.

Grund für Umuts Abneigung gegen Serkan ist ein Techtelmechtel zwischen ihm und Umuts Ex. Ein Seitensprung wird bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit Sicherheit aber dennoch ein Thema sein. So treffen Samira und Evanthia im Dschungel aufeinander, nachdem zu Beginn des vergangenen Jahres bekannt wurde, dass sich Samira und Serkan nach mehreren Jahren Beziehung, einer Heirat und zwei Kindern trennten – unter anderem, weil Serkan Samira mit Evanthia betrogen hatte.

Anzeige Anzeige

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Umut Tekin, Realitystar