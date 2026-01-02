Während Silvester-Livestream: KunshiKitty wurde attackiert

Ein Silvester-Livestream mitten aus dem Partytrubel in Köln endete für KunshiKitty im Schock: Die Twitch-Streamerin lief kurz vor Mitternacht in einem auffälligen pinken Outfit durch die Menge, als plötzlich eine Hand aus der Menschenmasse schnellte und ihr einen Gegenstand gezielt an den Kopf warf. Sichtlich irritiert griff sich die Influencerin an die Stirn und rief: "Au, au, ich habe irgendwas abbekommen. Ich habe irgendwas gegen den Kopf bekommen." Wie Screenshots zeigen, die unter anderem Bild vorliegen, war der mutmaßliche Angreifer im Stream für kurze Zeit klar zu erkennen, bevor er sich ruckartig wegdrehte und im Gedränge verschwand. Doch damit war für KunshiKitty an diesem Abend noch nicht Schluss: Nur wenige Minuten später traf sie ein weiterer Wurf – erneut mitten im laufenden Livestream.

Während KunshiKitty noch mit ihrem Chat über den ersten Angriff sprach und anmerkte, dass sich das wohl niemand getraut hätte, wenn sie "so ein Zwei-Meter-Türsteher-Schrank" wäre, flog schon der nächste Gegenstand in ihre Richtung. Was genau geworfen wurde, ist auf den Aufnahmen nicht eindeutig zu erkennen, in den sozialen Netzwerken ist von Knallerbsen oder kleinem Feuerwerk die Rede. Die Kölner Polizei hat laut Bild-Informationen bereits Ermittlungen zu den Böllerwürfen aufgenommen und wertet derzeit die Stream-Aufnahmen aus. KunshiKitty selbst will jedoch keine große Welle schlagen: "Ich habe schon im Stream gesagt, ich zeige keinen an", erklärte sie laut Comicschau in einem aktuellen Livestream und schickte ihrer aufgebrachten Community eine deutliche Ansage hinterher: "Chillt mal eure Eier und hört auf, mich damit abzunerven."

Es ist nicht das erste Mal, dass die Influencerin bei einem Stream in der Öffentlichkeit in eine unangenehme Situation gerät. Bereits auf dem Oktoberfest vor wenigen Monaten wurde KunshiKitty von einem stark alkoholisierten Besucher verbal und körperlich belästigt. Damals folgten Ermittlungen – später entschuldigte sich der Mann, wie der BR berichtete. KunshiKitty zeigt ihr Leben und ihre Städtetouren oft ungefiltert, was Nähe zu ihren Zuschauern schafft, sie im Alltag aber auch exponiert. Wegbegleiter beschreiben sie als ausdauernd und resolut, jemand, der nach einem Schreckmoment schnell wieder auf Sendung geht. Im privaten Austausch mit ihrer Community betont die Streamerin regelmäßig, dass ihr spontane Interaktionen auf der Straße wichtig sind – trotz aller Risiken, die ein Live-Mikrofon mitten im Trubel mit sich bringt.

kunshikitty Streamerin KunshiKitty an Silvester 2025 in Köln

Instagram / kunshikitty KunshiKitty, April 2024

