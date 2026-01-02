Filmstar Dick Van Dyke (100) hat keine Angst vor eigenem Tod

Dick Van Dyke (100) hat pünktlich zu seinem 100. Geburtstag in der US-Morningshow Good Morning America ganz entspannt über das Thema gesprochen, das viele meiden: den eigenen Tod. Der Schauspieler und Komiker, der in Malibu lebt, erklärte am Freitag offen, dass er zwar darüber nachdenke, aber keine Angst habe. "Der Tod macht mir keine wirkliche Angst, obwohl ich gern noch viel mehr Leben hätte", sagte er in der Sendung. Während Reisen nach New York oder Chicago inzwischen zu anstrengend sind, empfängt er Freunde und Bekannte lieber zu Hause. An seiner Seite: Ehefrau Arlene Silver, die ihn seit Jahren begleitet und motiviert.

In einem Essay für die Sunday Times hatte der Star der "Dick Van Dyke Show" schon zuvor beschrieben, wie sich Alter anfühlt. Er nannte sich augenzwinkernd "einen Gekrümmten, einen Schlurfer und einen Wackler" und erzählte von Fußproblemen, schwächerem Sehvermögen und den Tücken seiner Hörgeräte. Origami sei "ausgeschlossen", witzelte er. Trotzdem hält der Entertainer an seiner Routine fest und versucht weiterhin, dreimal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Auch auf der Bühne meldet er sich zu Wort: Er singt noch mit einer A-cappella-Gruppe und sucht so aktiv die Freude am Tun. Dass manche Menschen den Tod fürchten, liege oft daran, dass sie an Bewusstsein im Sterben glaubten, mutmaßte er – für sich selbst wolle er darüber nicht grübeln.

Was ihn jung halte, liege für ihn weniger am Körper als im Kopf. Dick betonte, er habe es "bis 99 geschafft", weil er sich konsequent geweigert habe, sich von Niederlagen, Verlusten und der Einsamkeit definieren zu lassen. Stattdessen umarme er das Leben "wie in einer Bärenumarmung" und sehe es "nicht als Job, sondern wie einen riesigen Spielplatz". Privat setzt der Schauspieler auf Nähe und Gewohnheit: Vieles passiert inzwischen daheim, wo er Besuch empfängt, Musik macht und sich erholt. Ehefrau Arlene, die Visagistin ist, sorgt nach seinen Worten dafür, dass er nicht "verkümmere" und sich nicht zurückziehe – ein Team, das Alltag und Lebensfreude miteinander teilt.

Getty Images Dick Van Dyke im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Getty Images Arlene Silver und Dick Van Dyke, 2024 in Los Angeles

Imago Dick Van Dyke bei der Premiere von "Mary Poppins Returns" in Los Angeles