Fans wollen das Dschungelcamp wegen Gil Ofarim boykottieren

RTL hat vor wenigen Stunden den offiziellen Cast für das neue Dschungelcamp vorgestellt – und ein Name sorgt schon vor dem Einzug für massiven Wirbel: Sänger Gil Ofarim (43) soll in wenigen Tagen mit den anderen Kandidaten in Australien um die Dschungelkrone kämpfen. Kaum war die Besetzung des Camps bekannt, entlud sich der Ärger vieler Zuschauer auf der offiziellen Instagram-Seite der Show. "Das war's für mich für immer. Eine Sendung, die Ofarim eine Bühne gibt, ist für mich tot und ich hoffe, dass viele andere es genauso sehen" oder "Ich bin wegen Gil so was von raus! Auch Reality-TV muss ethische Grenzen haben. Gil ist meine Grenze!", lauten nur zwei der zahlreichen kritischen Stimmen. Andere Fans schreiben, der Sender habe sich mit dieser Entscheidung "keinen Gefallen getan" und werde nun "einige Zuschauer verlieren".

Auslöser ist Gils stark diskutierte Vergangenheit: Der Musiker war wegen seiner öffentlich erhobenen Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel in eine langwierige juristische Auseinandersetzung geraten. Er hatte 2021 behauptet, dort antisemitisch beleidigt worden zu sein – ein Vorwurf, aus dem schließlich ein Verfahren wegen Verleumdung gegen ihn wurde. Im November 2023 dann die Kehrtwende: Vor dem Landgericht Leipzig gestand Gil überraschend, dass seine Anschuldigungen nicht der Wahrheit entsprachen. Das Verfahren wurde daraufhin gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Viele Zuschauer können ihm diesen Schritt offenbar bis heute nicht verzeihen.

Für Gil selbst ist das Dschungelcamp ein weiterer Schritt auf einem Weg zurück in die Öffentlichkeit, der seit geraumer Zeit genau beobachtet wird. Der Sänger, der schon als Teenie-Star bekannt wurde und später auch als Schauspieler vor der Kamera stand, hat in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, sein Image neu zu sortieren. Privat ist der Vater von zwei Kindern zuletzt mit Schlagzeilen rund um sein Liebesleben aufgefallen, nachdem bekannt geworden war, dass er erneut geheiratet hat.

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2025

Imago Gil Ofarim bei seiner Verhandlung im November 2023

IMAGO / Christian Grube Gil Ofarim, Musiker