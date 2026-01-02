Die Fans zeigen sich enttäuscht vom Dschungelcamp-Cast 2026

Es ist offiziell: Heute Morgen hat RTL verkündet, welche Stars schon in wenigen Tagen in das Dschungelcamp einziehen werden. Zu den neuen Campern gehören Gil Ofarim (43), Simone Ballack (49), Mirja du Mont (49), Hardy Krüger Jr. (57) und Stephen Dürr (51). Zudem stoßen Umut Tekin (28), Patrick Romer (30), Samira Yavuz (32), Evanthia Benetatou (33), Ariel, Hubert Fella (57) und Nicole Belstler-Boettcher (62) dazu. Bei den Fans löst dieser Cast allerdings keine Begeisterung aus...

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram drücken einige treue Zuschauer ihre Enttäuschung über den diesjährigen Cast aus. "Der Cast ist leider nicht so prickelnd", meint ein User und scheint damit die einhellige Meinung auszudrücken. Insbesondere wird die Teilnahme von Gil kritisiert – der Sänger hatte 2021 einer Hotelkette Antisemitismus vorgeworfen, dies stellte sich vor Gericht jedoch als Falschbeschuldigung heraus. "Ich fasse es nicht, dass Gil Ofarim tatsächlich wieder eine Bühne bekommt", schreibt ein Nutzer. Ein anderer ist sich sicher: "Das erste Dschungelcamp seit über 20 Jahren, welches ich jetzt definitiv nicht mehr gucken werde."

Schon im August kamen Gerüchte auf, Gil sei als Kandidat für den Dschungel vorgemerkt – und auch damals hagelte es Kritik. Doch nun steht der Cast fest und die Einreise nach Down Under kann losgehen. Ab Freitag, dem 23. Januar, gibt es täglich eine neue Folge der Kultshow auf RTL und online bei RTL+. Während es in der Vergangenheit oft einen Terminkonflikt mit der Ausstrahlung von NFL-Spielen gab, wird in diesem Jahr jede Folge zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Das große Finale folgt am 8. Februar – dann entscheidet sich, wer Lilly Becker (49) als König oder Königin des Buschs ablösen darf.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2025