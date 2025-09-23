Bereut Umut den Kuss mit "Love Island VIP"-Laura heute?

Umut Tekin (28) sorgt aktuell bei Love Island VIP für ordentlich Wirbel. Der Realitystar, der ursprünglich eine Verbindung mit Kandidatin Jeje Lopes eingegangen war, ließ sich in den neuesten Folgen auch auf Mitstreiterin Laura Maria Lettgen ein. Nach einem innigen Kuss am Pool mit verbundenen Augen zeigte Umut gegenüber seinem Couple augenscheinlich zunächst Reue. Im Gespräch mit Promiflash gestand er jedoch nun: "Ich habe den Kuss mit Laura nicht bereut, aber ein schlechtes Gewissen hatte ich auf jeden Fall."

Umut erklärte weiter, dass er trotz des Moments mit Laura eine Verbindung zu seinem Couple spürte, allerdings keine Schmetterlinge im Bauch. "Also gefallen hat mir Jeje natürlich schon. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine tiefen Gefühle für sie." Auch der Kuss, der nur kurze Zeit später zwischen ihm und Jeje fiel, schien den Funken nur bedingt überspringen zu lassen: "Es war ein schöner Kuss, keine Frage", antwortete er zurückhaltend.

Doch Umut sorgte in der Show nicht nur mit seinen leidenschaftlichen Küssen für Aufsehen. Gleich zu Beginn der Dreharbeiten verletzte sich der Realitystar am Handrücken, als er sich an einer Türkante stieß, und musste sogar kurzfristig ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Es hat geblutet und ich wusste nicht, wie schlimm es ist. Mein erster Gedanke war: 'Darf ich überhaupt zurück in die Villa?'", schilderte Umut im Gespräch mit Bild. Er habe "echt Panik" gehabt, dass er die Sendung verlassen muss.

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: "Love Island VIP"-Kandidaten Umut Tekin und Laura Lettgen

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar