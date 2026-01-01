Silvestertradition: Emma Fernlund liest Brief von Ex Umut

Emma Fernlund (25) sorgt zum Jahreswechsel für einen stillen, aber bewegenden Moment: In ihrer Instagram-Story zeigt die Reality-Bekanntheit in der Nacht zu Silvester zwei sorgfältig gefaltete Zettel, die sie zu Hause geöffnet hat. Einer davon stammt von Ex-Partner Umut Tekin (28) und trägt die klare Anweisung: "Öffne mich am 31.12.2025, dein Umut." Auf dem zweiten steht schlicht: "Für Silvester 2025." Dazu erklärt Emma, dass dahinter eine persönliche Tradition steckt, die sie jedes Jahr pflegt – und die sie diesmal nicht allein geführt hat, sondern auch mit Umut. "Ich habe eine Tradition: Ich schreibe mir jedes Jahr – und letztes Jahr habe ich Umut einen geschrieben und er mir. Lese jetzt beide", schreibt sie zu dem Bild.

Der Einblick kommt wenige Monate nach der Trennung der beiden im Jahr 2025 und wirkt wie ein letztes Kapitel eines gemeinsamen Rituals, das über den Jahreswechsel hinausreicht. In der Story ist kein weiterer Textinhalt der Zettel zu sehen, und Emma verrät auch nicht, was genau in den Briefen stand. Doch die Botschaften tragen eine eindeutige Datierung und zeigen, dass die Briefe bewusst für diesen Moment bestimmt waren. Die Influencerin lässt erkennen, wie wichtig ihr kleine, wiederkehrende Gesten sind: ein kurzer Schnappschuss der zwei Umschläge, ein paar Worte zur Tradition, dann Stille. Dass sie beide Notizen am letzten Abend des Jahres öffnet, passt zu der intimen Art, mit der sie solche Meilensteine mit ihrer Community teilt – nahbar, aber ohne zu viel preiszugeben.

Emma und Umut hatten sich über die gemeinsame Vergangenheit in der Öffentlichkeit kennengelernt und wurden für Fans eines der präsenten TV-Paare, bevor die Liebe im vergangenen Jahr endete. Für die Reality-Darstellerin sind Erinnerungen greifbar: Schon vor wenigen Tagen zeigte sie sich beim Durchsehen alter Aufnahmen sichtlich bewegt, als sie bei einem Jahresrückblick auf Clips mit Umut stieß. Gerade in solchen Momenten setzt Emma auf kleine Rituale, die ihr Halt geben – vom Schreiben persönlicher Zeilen bis zum bewussten Öffnen am Silvesterabend. Für viele Follower ist sie damit nicht nur TV-Gesicht, sondern auch jemand, der den Jahreswechsel nutzt, um sich zu sortieren, loszulassen und trotzdem an wertvollen Erinnerungen festzuhalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Emma Fernlund und Umut Tekin im Sommer 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Umut Tekin, Realitystar