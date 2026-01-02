Lily Collins denkt immerzu an Töchterchen Tove Jane McDowell

Strahlender Auftritt und rührende Worte: Lily Collins (36) verriet bei der Weltpremiere von "Emily in Paris" Staffel 5 am Montag, 15. Dezember, worum sich in ihrem Kopf gerade alles dreht – und zwar ohne Zögern. Gefragt nach ihrem persönlichen "römischen Reich", also dem Thema, das sie ständig beschäftigt, sagte die Schauspielerin gegenüber People: "Meine Tochter" und ergänzte, sie sei "immer in meinem Kopf". Die Premiere fand in Paris statt, an ihrer Seite ihr Mann Charlie McDowell (42). Das Paar hatte Anfang Januar die Geburt von Töchterchen Tove Jane McDowell bekanntgegeben und die frohe Nachricht gemeinsam in den sozialen Netzwerken geteilt.

Schon damals zeigte die "Emily in Paris"-Darstellerin, wie sehr das Familienglück ihr Herz erobert hat. In ihrem gemeinsamen Instagram-Post schrieb das Paar damals: "Willkommen im Zentrum unserer Welt, Tove Jane McDowell" und bedankte sich für die Unterstützung auf dem Weg dorthin: "Worte werden niemals unsere endlose Dankbarkeit für unsere unglaubliche Leihmutter und alle, die uns geholfen haben, ausdrücken. Wir lieben dich bis zum Mond und zurück." Seitdem lässt die Schauspielerin ihre Fans zwar nur dosiert, aber umso liebevoller an kleinen Momenten teilhaben. Im Oktober zeigte sie Tove im Schaukel-Sitz und kommentierte schlicht: "Lieblingsteil meines Tages..."

Privat hält Lily ihre Tochter sonst weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Wenn sie dann doch Einblicke teilt, setzt sie auf handverlesene Details mit persönlicher Note. So trug Tove auf ihrem Schaukel-Foto einen maßgefertigten Strickpulli mit ihrem Namen und floralen Stickereien – ein Detail, das Fans sofort ins Herz schlossen. Lily und der Regisseur Charlie hatten ihre Liebe 2021 besiegelt und teilen seitdem immer wieder stille, innige Momente fern des Red-Carpet-Trubels. Freunde beschreiben die beiden als Team, das seinen Alltag gern gemütlich angeht. Wenn Lily mal nicht dreht, steht Zuhause viel Familienzeit auf dem Plan – inklusive Spaziergängen, Kuschelfotos und diesen kleinen Ritualen, die, wie Lily es andeutet, gerade das größte Glück bedeuten.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove Jane

Getty Images Lily Collins und Charlie McDowell bei den Breakthrough Awards 2025

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter