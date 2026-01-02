Tommy Lee Jones' Tochter Victoria (34) tot aufgefunden

Schock am Neujahrsmorgen: Tommy Lee Jones' (79) Tochter Victoria ist in den frühen Stunden des 1. Januar in einem Zimmer des luxuriösen Hotels Fairmont San Francisco leblos aufgefunden worden. Wie unter anderem TMZ berichtet, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr um 2:52 Uhr Ortszeit zu einem medizinischen Notfall gerufen und erklärten die Frau noch vor Ort für tot. Kurz darauf trafen Polizisten ein, die den Fall übernahmen. Victoria wurde 34 Jahre alt.

Berichten der Daily Mail zufolge wurde Victoria von einem Hotelgast im 14. Stock des Gebäudes aufgefunden, der daraufhin das Personal informierte, welches dann weitere Schritte einleitete. Wie die Feuerwehr bestätigte, wurde der Einsatz nach der Erstversorgung an die Polizei und das Büro des Gerichtsmediziners übergeben. Gegen 3:14 Uhr registrierten die Beamten den Einsatz offiziell als Meldung zu einer verstorbenen Person. Die genaue Todesursache ist bislang unklar – eine Obduktion steht aus.

Victoria war die Tochter von Men in Black-Star Tommy Lee Jones und seiner Ex-Frau Kimberlea Cloughley. Neben ihr haben die beiden den gemeinsamen Sohn Austin. Genau wie ihr Vater wagte auch Victoria den Schritt in die Filmbranche. Ihr Debüt gab sie als Kind in "Men in Black II", später folgten Auftritte in One Tree Hill und dem von ihrem Vater inszenierten Film "The Three Burials of Melquiades Estrada", bei dem ihre Stiefmutter Dawn Laurel-Jones als Setfotografin mitwirkte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Lee Jones und seine Tochter Victoria Jones im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Lee Jones, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Ethan Miller / Staff (Getty) Oscar-Preisträger Tommy Lee Jones