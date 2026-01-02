Stichelt Sabrina Carpenter hier gegen Ex Barry Keoghan?

Vor einigen Monaten sollen Barry Keoghan (33) und Sabrina Carpenter (26) ihre Beziehung beendet haben. Der Schauspieler und die Sängerin hielten sich bisher mit Kommentaren zu ihrem angeblichen Liebes-Aus zurück – mittlerweile scheint es aber keinen Zweifel mehr zu geben. Auch in ihrem Neujahrs-Post scheint Sabrina sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen zu können. Auf TikTok teilte sie einen Trend, in dem die User sich selbst filmen und schreiben: "Es war ein hartes Jahr, aber wenigstens bin ich nicht zu meinem Ex zurück." Der Trend ist mit ihrem Song "Manchild" hinterlegt. Angesichts der Tatsache, dass die Stimmung zwischen dem Ex-Paar zuletzt zu kippen schien, könnte das durchaus eine subtile Botschaft an Barry sein.

Sabrina und Barry sollen sich seit Sommer 2023 daten. Im Dezember 2024 kamen allerdings endgültige Trennungsgerüchte auf – schon zuvor wurde immer mal wieder über eine Krise spekuliert, aber der Ire und die US-Amerikanerin schienen alles zu tun, um das Gegenteil zu beweisen. Wenige Wochen nach der angeblichen Trennung meldete Barry sich auf X zu Wort und schlug dabei nicht gerade einen freundlichen Ton an. Er wolle sich gegen die "Lügen, Hasskommentare und widerwärtigen Aussagen" wehren, die im Netz verbreitet werden. "Mein Name wurde auf eine Weise durch den Dreck gezogen, die ich normalerweise ignoriere", betonte er. Er habe bewusst Instagram deaktiviert, um sich von derlei Hass nicht von seiner Arbeit und seiner Familie ablenken zu lassen.

Und Sabrina? Die scheint sich eher mit ihrer Musik auszudrücken. Unter anderem schien sie ein Remake des Songs "Please Please Please" mit Country-Ikone Dolly Parton (79) zu nutzen, um ihre Trennung unmissverständlich klarzumachen. In dem Video flüchten die beiden Musikerinnen in einem Pickup-Truck vor der Polizei. Auf der Ladefläche ist ein Mann gefesselt, der die gleiche Kleidung trägt, die Barry im ursprünglichen Video trug. Dabei könnte es sich um die Botschaft handeln, dass Sabrina sich endgültig von der Beziehung und dem Trennungsschmerz löst.

Francois Durand/Getty Images, Olivia Wong/Getty Images Collage: Sabrina Carpenter und Barry Keoghan

Getty Images Barry Keoghan, Mai 2025

Getty Images Sabrina Carpenter, März 2025