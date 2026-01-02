Mirja du Mont will als "geile Alte" im Dschungel auffallen

Mirja du Mont (49) macht ernst: Die Schauspielerin zieht ins Dschungelcamp 2026 und will im australischen Busch mit den Erwartungen brechen. Im Gespräch mit der Bild kündigte sie selbstbewusst an, dass sie mit den üblichen Klischees rund um Glamour und Zickereien aufräumen möchte. "Ich denke, dass ich eine geile Alte bin", sagte Mirja, und genau so will sie auch auftreten – ohne Koketterie, ohne falsche Zurückhaltung. Sie rechnet fest damit, dass viele Zuschauer sie in eine Schublade stecken. Doch genau diese Vorurteile will sie gezielt enttäuschen, wenn es in wenigen Tagen unter Palmen und zwischen Prüfungen zur Sache geht.

Im Vorfeld des Starts sprach Mirja über ihre Erwartungen an das Abenteuer fernab der Komfortzone. Gegenüber der Bild erklärte sie, dass sie keine Angst vor Dreck, Ekelprüfungen oder Gruppendruck habe, solange sie sich selbst treu bleiben könne. Sie wolle zeigen, wie man Stärke mit Humor verbindet und trotz harter Bedingungen Haltung bewahrt. Der Camp-Alltag sei für sie kein Grund, leiser zu werden – im Gegenteil: Sie setzt auf Offenheit, klare Worte und Teamgeist. Dass dabei Ecken und Kanten sichtbar werden, nimmt die Schauspielerin in Kauf. Ihre Mission: die Bühne nutzen, um ein anderes Bild von sich zu zeichnen, als es einschlägige Vorurteile nahelegen.

Privat legt Mirja seit Jahren Wert auf ein bodenständiges Umfeld und enge Bindungen. Freunde beschreiben sie als direkt, loyal und überraschend pragmatisch – Eigenschaften, die im Camp über Sympathie oder Stress entscheiden können. Als Model und Schauspielerin kennt sie das Scheinwerferlicht, doch abseits des Sets sucht sie gerne Ruhe in vertrauter Gesellschaft. Ihre Familie spielt für sie eine wichtige Rolle, und die Unterstützung aus dem engsten Kreis begleitet sie in neue Projekte. Wer Mirja länger verfolgt, weiß: Sie mag klare Ansagen, lacht viel und zeigt sich am liebsten dann von ihrer wahren Seite, wenn niemand mehr mit Glamour rechnet. Genau diese Mischung will sie nun in den Busch tragen.

RTL / Hintergrund KI-generiert Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Getty Images Mirja du Mont, Schauspielerin