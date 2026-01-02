"Perfekt": Jenefer Riili schwärmt von Verlobung mit Daniel

Jenefer Riili (33) hat "Ja" gesagt! Die Schauspielerin hat sich mit Partner Daniel verlobt und teilt ihr Glück mit ihren Fans auf Instagram. Passiert ist der große Moment nach ihren Worten ganz intim und überraschend, nur mit Sohn Milan, ihr selbst, Daniel – und einem Kameramann, der die Szene festhielt. "Ich kann es einfach noch gar nicht richtig glauben. Er hat es so perfekt gemacht, wirklich", schreibt Jenefer. Der Antrag kam für sie völlig unerwartet, denn sie dachte bis zur letzten Sekunde, sie würden einfach nur schick essen gehen.

In ihrem Post zeigt die TV-Bekanntheit ein Foto, auf dem sie mit Daniel Händchen hält – die frisch Verlobten strahlen, der Ring blitzt. Dazu schildert Jenefer, wie sie auf die Überraschung hereinfiel: Sie habe sich auf ein schickes Dinner eingestellt, ohne jeden Verdacht. Stattdessen wartete der Moment, der für sie nicht schöner hätte laufen können. Besonders rührend: Milan war dabei und erlebte den Antrag an seine Mutter aus nächster Nähe mit. Die Entscheidung, den Augenblick in einem extrem kleinen Kreis zu halten und trotzdem professionell festzuhalten, sorgt bei ihren Followern für Begeisterung.

Das frisch verlobte Paar genießt sein Glück in vollen Zügen, und für Jenefer scheint dies ein perfekter Abschluss eines ohnehin ereignisreichen Jahres zu sein. Die romantische Geste reiht sich wunderbar in Daniels Bemühungen um ihre Beziehung ein, die immer wieder von kleinen und großen Gesten geprägt war. Jenefer, die bereits in der Vergangenheit betont hatte, wie wichtig ihr Familie ist, fand damit den perfekten Partner, der ihr dieses Glück teilt.

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili, November 2025

Instagram / jenefer_riili Daniel und Jenefer Riili, Silvester 2025

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili