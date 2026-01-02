Datum steht: Anne Wünsche wandert 2026 mit den Kids aus

2026 wird für Anne Wünsche (34) ein Jahr mit einer großen Veränderung, denn sie hat direkt am 1. Januar eine Entscheidung getroffen. Schon länger liebäugelt die Influencerin mit einer Auswanderung. Jetzt soll es so weit sein. "Nach dem halben Jahr, also nach dem Schulhalbjahr, nach den Sommerferien verlasse ich Deutschland", legt Anne auf Instagram fest. Fürs Erste sollen es aber nur zwei Jahre sein, um zu schauen, ob sie und die drei Kinder sich in einem anderen Land wohlfühlen können: "Aber ich werde auswandern, ich werde mich hier abmelden mit den Kiddies und mich woanders anmelden. Ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Wenn nicht jetzt, wann dann?" Ihr sei zwar bewusst, dass eine Auswanderung als Single-Mama nervenaufreibend sein wird, aber sie wolle sich nicht aufhalten lassen.

Wenig später verrät Anne in einem Q&A auch, wohin es gehen soll. Das Ziel ist nicht wie ursprünglich geplant Mallorca, sondern die Schweiz. "Das liegt genau zwischen Mallorca und Berlin. Von der Flugzeit und Sicherheit ideal. Ich habe mich jetzt wirklich lange damit befasst... Der Ort wäre nicht meine erste Wahl gewesen, aber definitiv ein guter Kompromiss." Der Grund, aus dem es jetzt doch nicht Spanien wurde, könnte mit dem derzeit bestehenden Ausreiseverbot für ihre Tochter Juna zusammenhängen. Davon will die dreifache Mutter sich aber nicht abhalten lassen: "Mein Ziel ist es nicht, den Kindern den Vater zu entziehen, sondern alles so aufrechtzuerhalten, wie es jetzt ist. Also, er kann sie weiterhin jedes zweite Wochenende sehen, wie bisher auch." Sie habe bewusst einen Ort gewählt, der gut erreichbar sei.

Junas Ausreiseverbot soll von ihrem Vater Henning Merten (35) kommen. Angeblich besteht auf seiner Seite die Sorge, Anne könne mit den Kindern ohne Vorwarnung beispielsweise nach Dubai auswandern. Wie sie aber mehrfach schon betonte, habe sie das nie vorgehabt. Dennoch streitet das Ex-Paar jetzt vor Gericht um das Sorgerecht für das Mädchen. Derzeit wisse sie nicht, wie der Prozess ausgehen werde, aber ihr Ziel sei es weiterhin, Juna ein friedliches Leben ohne streitende Eltern zu ermöglichen: "Ich weiß, dass ich für Frieden kämpfen werde. Ich bin beim letzten Termin so viel entgegengekommen, während er nur versucht hat, gegen mich zu schießen. Es geht hier nicht um Juna, es geht um mich. Es ist ein Spiel... und dieses Spiel muss er alleine weiterspielen."

