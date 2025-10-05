Tom Bischof und Josefine Scholl turteln auf dem Oktoberfest

Tom Bischof (20) und Josefine Scholl feierten nun ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar auf dem diesjährigen Oktoberfest. Der 20-jährige Nationalspieler und die 17-jährige Tochter von Mehmet Scholl (54) strahlten am Sonntag in München verliebt für die Fotografen. Zunächst waren sie laut Bild getrennt unterwegs: Während Tom gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen vor dem Käferzelt posierte, betrat Josefine die Schänke mit Bayern-Spieler Aleksandar Pavlović (21). Kurze Zeit später saßen die beiden glücklich lächelnd am Tisch und verbrachten den Abend gemeinsam auf der "Bayern-Wiesn".

Die Beziehung der beiden läuft laut Insider-Informationen der Bild bereits seit mehreren Monaten. Tom, der im Sommer von Hoffenheim zu Bayern München wechselte, soll mit seiner offenen Art schnell das Herz der jungen Influencerin erobert haben. Doch Tom ist nicht der einzige Star in der Beziehung: Josefine, die auf TikTok als "Hiddenjosie" aktiv ist, begeistert mittlerweile eine große Followerschaft. Dort teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und ihre Outfits.

Seit Toms Wechsel nach München ist Josefine regelmäßig in der Allianz Arena, um ihn bei seinen Spielen tatkräftig zu unterstützen. Bei der Partie gegen Bremen konnte sie laut Bild nicht nur sein Startelf-Debüt miterleben, sondern auch seine Torvorlage – ein besonderes Highlight für das junge Paar. Gemeinsam wirken die beiden wie ein eingespieltes Team, das sowohl abseits des Spielfelds als auch auf dem Rasen füreinander da ist. Es bleibt abzuwarten, wann der nächste gemeinsame Auftritt der beiden folgt.

Anzeige Anzeige

Imago Tom Bischof mit seiner Freundin Josefine Scholl

Anzeige Anzeige

Imago FC Bayern-Spieler auf dem Oktoberfest 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tom.bischof10 Tom Bischof und Josefine Scholl