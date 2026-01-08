Hat Leighton Meester tatsächlich Ariana Grande verspottet?

Bei den Critics' Choice Awards in Santa Monica traf Ariana Grande (32) nun auf Schauspielerin Leighton Meester (39) auf dem roten Teppich. Die Sängerin, die laut OK! für ihre Rolle in Wicked nominiert war, zeigte sich begeistert, als sie Leighton und deren Ehemann Adam Brody (46) entdeckte. "Ich liebe euch so sehr!" rief sie den beiden zu und fügte mehrfach ein quietschendes "Wow, wow, wow" hinzu, bevor sie ihren Weg fortsetzte. Kurz darauf reagierte Leighton mit einem nasalen "Wow, wow, wow" und lachte – ein Augenblick, den einige Fans jetzt als Spott deuteten.

Genau dieser Moment ging binnen Stunden viral und sorgt nun für hitzige Diskussionen. Auf Plattformen wie X und TikTok fragen sich User, ob die Schauspielerin Ariana nachgemacht hat, und zeigen sich laut OK! enttäuscht. "Hat Leighton sich über sie lustig gemacht?", heißt es in einem viel geteilten Post. Einige Fans hielten jedoch dagegen und deuteten Leightons Verhalten als humorvolle Anspielung auf eine bekannte Szene aus der Erfolgsserie Gossip Girl, in der Leighton die ikonische Figur Blair Waldorf verkörperte. "Es ist nicht Leighton, es ist Blair", erklärte ein Fan.

Für Ariana Grande war der Abend trotz der umstrittenen Szene ein echtes Highlight – nicht zuletzt wegen ihrer eigenen Nominierung. Kurz vor der Verleihung blickte sie auf das Ende ihrer Rolle als Glinda zurück und bezeichnete das Kapitel als erfolgreich und erfüllend. Auch Leighton Meester und Adam Brody erlebten einen glamourösen Start ins neue Jahr: Während Adam als Bester Schauspieler in der Netflix-Produktion "Nobody Wants This" nominiert war, glänzte Leighton mit einem Gastauftritt in der aktuellen Staffel. Ob Ariana und das Paar sich bald wieder über den Weg laufen, bleibt wohl noch abzuwarten.

Getty Images Leighton Meester bei den Critics' Choice Awards 2025

Getty Images Ariana Grande, Critics' Choice Awards 2026

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica