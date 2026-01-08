Nach Sturz: Elena wollte "Make Love, Fake Love" abbrechen

Bei den Dreharbeiten zur aktuellen Staffel von Make Love, Fake Love musste Elena Miras (33) einen schmerzhaften Zwischenfall verkraften. Während eines Tanzes mit Kandidat David stürzte die Reality-Darstellerin unglücklich auf ihren Arm. Obwohl sich glücklicherweise herausstellte, dass nichts gebrochen war, litt sie unter starken Einschränkungen in ihrer Beweglichkeit. Wie Elena nun auf Instagram verriet, setzten ihr die Unannehmlichkeiten körperlich und psychisch so massiv zu, dass sie eigentlich abbrechen wollte.

In einer Fragerunde gab Elena offen zu, dass sie kurz davor war, die Koffer zu packen. "Ja", schrieb sie auf die Frage, ob sie ans Aufgeben dachte, und ergänzte: "Auch wenn man es von außen vielleicht nicht gesehen hat, ging es mir eine Zeit lang wirklich nicht gut. Ich konnte mich knapp eine Woche lang nicht einmal alleine anziehen, nicht alleine duschen, nicht einmal meine Haare bürsten." Besonders bitter: "An dem Abend, an dem ich in der Sendung nicht rausgekommen bin, war für mich innerlich klar: Ich gehe nach Hause." Gleichzeitig betont sie die Hilfe am Set: "Es wurde sehr gut auf mich geachtet und ich hatte viel Unterstützung. Dafür bin ich bis heute dankbar." Am Ende blieb sie – und kämpfte sich, wie sie schreibt, "Schritt für Schritt" zurück.

Schon in der vergangenen Woche hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer miterlebt, wie die ausgelassene Partystimmung der Kandidaten jäh unterbrochen wurde. Bei der Salsa-Einlage auf der Tanzfläche stürzten Elena und David gemeinsam zu Boden – die Reality-Darstellerin blieb liegen und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Arm. Die Folge endete damals mit einem Cliffhanger, viele Fans bangten und warteten gespannt auf die Auflösung rund um Elenas Gesundheitszustand. In der nächsten Folge kam dann die Entwarnung: Die TV-Bekanntheit hatte sich nichts gebrochen, sondern lediglich den Arm verdreht.

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

RTL Elena Miras mit Kandidat "Make Love, Fake Love"-David