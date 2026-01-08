Neuer Traummann? Charlotte Würdig begeistert mit Pärchen-Pic

Charlotte Würdig (47) hat auf Instagram ein Pärchenfoto gepostet – strahlend neben einem Mann mit langen Haaren und Bart, aufgenommen in entspannter Atmosphäre. Auf den ersten Blick wirkt der Beitrag wie die Verkündung einer neuen Liebe, doch Charlotte nimmt gleich selbst die Spannung raus und erklärt, dass es sich um eine KI-generierte Wunschfigur handelt. Den Mann stellt sie als "Noah, 42, Investor & Unternehmer" vor und markiert mit einem Augenzwinkern den Ursprung ihrer Traumversion: "Laut ChatGBT".

In der Bildunterschrift zeichnet Charlotte das ideale Profil dieses Mannes nach, der "ruhig stark" sei, "Präsenz statt Performance" verkörpere und wisse, wer er ist. "Er sagt, was er denkt, und tut, was er sagt", schreibt sie weiter und setzt den Ton für eine Beziehung auf Augenhöhe: "Wir brauchen uns nicht – wir wählen uns." Damit stellt sie klar, welche Werte ihr wichtig sind, auch wenn der gezeigte Mann nur digital existiert. In den Kommentaren reagieren viele ihrer 314.000 Follower mit Lach-Emojis und Komplimenten. Eine Nutzerin schreibt: "Charlotte, du bist einfach die Beste", andere vergleichen den KI-Mann scherzhaft mit einem Mix aus Jason Momoa (46) und Tom Kaulitz (36).

Seit der Trennung von Rapper Sido (45) im Jahr 2020 gilt die Podcasterin offiziell als Single, umso größer war zunächst die Neugier auf den "neuen" Mann an ihrer Seite. Denn privat zeigt sich Charlotte seit ihrer Scheidung eher zurückhaltend, gibt Einblicke in ihr Liebesleben meist nur dosiert und eher augenzwinkernd, etwa wenn sie im "The Real Ex-Wives"-Podcast von Dates erzählt. Bereits im November hatte sie dort von einem außergewöhnlichen Date mit einem Mann berichtet, das für viel Aufmerksamkeit sorgte.

